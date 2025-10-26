Выставка проекта «Война глазами детей» пройдет на форте № 1 Штайн

27 октября 2025 года на форте № 1 Штайн в п. Большое Исаково состоится открытие выставки проекта «Война глазами детей» (16+). Проект посвящен историям и документам о судьбах людей, переживших лагеря Восточной Пруссии (ныне — Калининградская область) в 1939–1945 годах.



«В рамках проекта собраны и представлены живые свидетельства, видеоролики на основе рассказов бывших узников, а также интерактивная карта лагерей, отражающая сегодняшнее состояние этих мест. Всё это доступно и онлайн — на сайте войнаглазамидетей.рф», — сообщают организаторы.

Выставка организована АНО «Фортификационное наследие Калининградской области» в рамках проекта «Создание пространства для мобильных экспозиций и культурно-просветительской деятельности в Форте 1 Штайн».