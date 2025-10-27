«Планету Океан» открывают для самостоятельного посещения с 5 ноября

С 5 ноября в экспозиционно-образовательном центре «Планета Океан» вводятся новые форматы посещения. Теперь гости могут выбрать не только классическую экскурсию, но и самостоятельный осмотр или экскурсию‑концерт (6+). Информация об этом размещена на сайте Музея Мирового океана.

Самостоятельное посещение будет осуществляться по сеансам с 10:30 до 12:30 — каждые 30 минут в корпус будут пропускать 50 посетителей. Они смогут познакомиться с обитателями всех 29 аквариумов, Лабораторией Балтики и залом «Большой Океан», а также посетить сувенирный магазин и кают‑кампанию. Приобрести билеты для самостоятельного посещения можно будет как на сайте музея, где их продажа открывается в понедельник, так и в ближайшей к «Планете Океан» кассе в дни работы экспозиционно-образовательного центра. Стоимость такого формата посещения составит от 150 до 500 руб. в зависимости от категории льготы.

Как и прежде посетить «Планету Океан» можно будет и в составе экскурсионной группы. Экскурсия «отправит гостей экспозиционно-образовательного центра в научную экспедицию, где все на час почувствуют себя членами экипажа и учеными-мореплавателями». Посетители познакомятся с открытыми экспозициями и Лабораториями, включая Библиотеку с панорамным видом, собранием книг и залом «Большой океан». Экскурсии также будут проходить по сеансам с 13:00 до 16:00 с интервалами в 20 минут. Стоимость билетов — от 250 до 600 руб. С 5 ноября билеты на посещение в составе экскурсионной группы можно будет приобрести только в кассе, расположенной рядом с новым корпусом.

Кроме того, с 5 ноября два раза в неделю «Планета Океан» начнет принимать посетителей в новом формате экскурсий-концертов «Голос океана», где гостей будет ждать знакомство с основными экспозициями музея, которое плавно перетечёт в органный концерт в зале «Большой Океан». «Музыкальный арт-объект в пространстве зала — это не просто электроорган, а визуальное воплощение глубинных процессов, происходящих в океанских глубинах. Пять самых больших колонн у инструмента символизируют пять океанов, а колонны поменьше — моря. Посетители смогут услышать завораживающие звуки органа и величайшие композиции всех времен в исполнении виртуозов», — рассказали в музее. Экскурсии‑концерты будут проводиться каждые среду и воскресенье в 17:00. Приобрести билеты можно только на сайте музея.

Помимо прочего, с 5 ноября увеличатся количество сеансов в день и пропускная возможность нового корпуса — вместо 300 человек «Планета Океан» сможет принять до 500 посетителей в день. График работы останется прежним — со среды по воскресенье.

Напомним, что открытие «Планеты Океан» состоялось 18 августа. Мероприятие совместили с первым расширенным заседанием попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, на которое пригласили замминистра культуры РФ, губернатора и других официальных лиц.

«Планету Океан» начали строить в 2013 году, планировали открыть корпус к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступала подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик». Работы вел «СтройМонолитСервис».

