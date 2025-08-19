«Земля убывает»: как в Калининграде прошло официальное открытие «Планеты Океан»

В понедельник состоялось официальное открытие нового корпуса-шара Музея Мирового океана «Планета Океан». Мероприятие совместили с первым расширенным заседанием попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, на которое пригласили замминистра культуры РФ, губернатора и других официальных лиц. Произошло это накануне Дня географа, который в России отмечают 19 августа. На официальном открытии корпуса-шара и первом заседании совета РГО побывали корреспонденты «Нового Калининграда».

Президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова (она также возглавляет региональное отделение Русского географического общества) рассказала, что 35 лет назад она вместе коллегами собиралась открыть для калининградцев море, а в итоге открыли им целый Мировой океан.





Губернатор Алексей Беспрозванных предложил включить корпус в список особо ценных объектов. «История Музея Мирового океана насчитывает 35 лет, начиная с пустыря и заканчивая сегодняшним сооружением, которое я считаю одним из самых грандиозных, — сказал Беспрозванных. — Я думаю, что таких объектов не только у нас в стране, но и в целом мире единицы. И хочу на первом же заседании попечительского совета высказать инициативу обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением включить Музей Мирового океана в государственный свод особых объектов и национального наследия России».

В корпусе разместились не только множество залов с экспозициями, теперь здесь обосновалась и штаб-квартира Калининградского областного отделения РГО. В день 180-летия со дня основания этой старшей российской организации в библиотеке корпуса «Планета Океан» на седьмом этаже состоялось первое расширенное заседание попечительского совета отделения.

В его состав входят, в частности, директор Института океанологии им. Ширшова РАН Вадим Сивков, капитан учебного парусника «Крузенштерн» Михаил Еремченко, президент БФУ им. Канта Андрей Клемешев, основатель холдинга «Автотор» Владимир Щербаков, совладелец агрохолдинга «Залесский фермер» Андрей Романов, гендиректор «Янтарного комбината» Михаил Зацепин«, с недавних пор — командующий БФ Сергей Липилин. В понедельник они обсудили основные задачи совета на ближайшую перспективу.

Светлана Сивкова, кстати, предложила передать свои полномочия руководителя регионального отделения РГО губернатору Алексею Беспрозванных, и он не отказался. «Так как ближайшая наша перспектива — это 80-летие Калининградской области, то очень многие проекты будут связаны с этой темой, — рассказала Светлана Сивкова. — Мне кажется, что в нашем регионе сегодня недостаточно внимания уделяет как природе, так и географии, и деятельность нашего отделения и его попечительского совета должна быть направлено именно на это. Мы открываем много выставок о путешествиях, проводим конкурсы по географии, у нас при университете работает школа географов, а при музее — школы океанологов, но всего этого недостаточно».

По словам Сивковой, сегодня ЕГЭ по географии в нашей области выбирают около 60 выпускников, то есть совершенно незначительное количество. «А как же без географии? — удивилась президент музея, сама географ по образованию, — Мы сегодня не знаем, что происходит с климатом. А полезные ископаемые, борьба за которые идет?» Она рассказала, где РГО в регионе может приложить свои усилия для развития географической науки: «Мы сделали проект „Подводный парк“ в Янтарном», сегодня он прекрасно развивается. Но нужно что-то делать дальше. Например, на базе этого парка мы могли бы готовить подводных археологов. В музее работают и реставрационные мастерские. Мы хорошо работаем по морской древесине. С нашим федеральным университетом нам надо заняться подводной археологией. Ведь Балтийское море — это настоящий музей, на его дне лежат сотни кораблей, которые можно поднимать и реставрировать. И мы готовы по этой программе работать«.

Она также рассказала, что в прошлом году музей начал проект к 80-летию — «Калининградская область самая-самая». «В восьми муниципалитетах мы нашли удивительные точки. Самая крайняя точка запада, самая южная, самый высокий мост, самый маленький, самый большой карьер, камень и так далее. И это надо продолжать. Но нужно не просто наносить на красивую стену эту информацию, а привести в порядок те места», — рассказала она. В пример Светлана Сивкова привела Балтийск, а точнее памятник Елизавете Петровне. «Гости приезжают к нему и видят, в каком состоянии находится самая западная точка России, — сказал она. — И мне кажется, что привести ее в порядок — это в том числе забота нашего Географического общества при поддержке попечительского совета».





Такую точку притяжение, по ее словам, для благоустройства, а не только изучения, можно найти в каждом муниципалитете. «Нужно поднять, найти самые интересные географические точки — болота, деревья, все, что угодно. Вот мы с „Водоканалом“, директор которого Армен Мурадянц входит в наш попечительский совет, начали проект „Родники“. В его рамках мы могли бы найти в каждом районе родник, проверить его, можно ли его использовать. И эта работа уже делается. Мы благоустраиваем, находим спонсоров, привлекаем Ассоциацию муниципальных образований. Работа интересная, и давайте в следующем году продолжим ее выполнять более активно. Вот в районе Синявино есть прекрасный родник. „Водоканал“ даст все сведения по нему. А у нас в попечительский совет как раз входит Михаил Зацепин, директор „Янтарного комбината“», — намекнула Сивкова.

Несколько раз она поднимала и тему Балтийской косы, отмечая, что и там Русское географическое общество может приложить усилия: «Грустная ситуация, когда мы приезжаем на Балтийскую косу и видим разрушенные ангары и другие здания... Необходимо все-таки разработать, еще раз рассмотреть концепцию историко-географического парка Балтийской косы. Привести в порядок эти заповедные места. И именно это могло бы быть целевой, главной задачей нашего отделения РГО и его попечительского совета».

Затем Светлана Сивкова отдельно обратилась к Алексею Беспрозванных: «Я это уже говорила не одному губернатору, можно и вам повторю. Победа наша будет только тогда, когда мы перестанем видеть разрушенные строения. А их так много — разрушенных домов, сараев, заводов. Это просто невозможно! Приезжаешь на ту же Балтийскую косу, красивейшее место, но в каком там всё состоянии? И сейчас, когда вы завершаете составление программы празднования 80-летия Калининградской области, во первых сроках там надо прописать — привести всё в порядок, причесать область, и особенно такой ее объект, как Балтийская коса».

Также Сивкова рассказала, что местное научное сообщество давно мечтает о выпуске «Географического атласа Калининградской области». «Мы несколько раз подавали заявки в РГО. Не знаю, почему не получили грант, — обратилась она, видимо, к сидящему в президиуме директору Департамента регионального развития исполнительной дирекции Русского географического общества Артуру Латыпову. — Но нашему региону во первых строках надо иметь такой атлас, чтобы все знали, где сегодня проходят наши географических границы. Потому что, как выясняется, земля-то наша калининградская убывает! Например, в районе Янтарного. И в районе Немана речка ведет себя неправильно, там тоже территория уменьшается. И нам надо знать современные границы. Насколько я знаю, в БФУ уже начали разрабатывать свой атлас с привлечением широкого круга людей».

Присутствующий на заседании президент БФУ им. Канта Андрей Клемешев подтвердил, что такая работа уже ведется. «Мы приступили к разработке нового атласа. Надеемся в июле будущего года его издать как раз к 80-летию области. И это будут не только наши усилия, но и многих научных организаций — и АтлантНИРО, и Института океанологии им. Ширшова — всех, кто так и иначе связан с географией и историей нашего региона. Со времени издания предыдущего географического атласа в 2002 г. много чего изменилось в географии, а уж в социально-экономическом плане и подавно».

Сивкова напомнила про еще один важный, но зависший проект, о котором писал «Новый Калининград»: «Речь об установке памятника известному астроному, почетному члену Санкт-Петербургской академии наук и жителю Кенигсберга Бесселю. Бюст уже есть, и мы должны обязательно это сделать».

Губернатор поддержал озвученные Светланой Сивковой инициативы. «Наша программа празднования 80-летия состоит из двух частей: непосредственно мероприятия и программа благоустройства в каждом муниципалитете, формирование новых пространств, — рассказал Алексей Беспрозванных — Сегодня мы собираем большое количество инициатив от жителей, но если у вас сформирован свой перечень объектов, где нужно приложить усилия, передавайте в наш оргкомитет». Он также заверил Светлану Сивкову, что она может «полностью рассчитывать на его поддержку в своей деятельности, особенно что касается экологии и природы».

Текст — Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»