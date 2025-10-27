Стало известно, когда выключат «самый долгоиграющий фонтан Калининграда»

«Самый долгоиграющий фонтан Калининграда», находящийся в зоопарке, планируют выключить 31 октября сразу после закрытия. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Холода холодами, но исторический фонтан зоопарка продолжает свой труд. <...> Сейчас, в окружении осенних красок, он особенно хорош. Так что, будете в гостях, сделайте фото на память с самым трудолюбивым фонтаном города», — говорится в сообщении.

Фонтан запускается в начале мая и в жаркие летние дни «является, пожалуй, одним из самых популярных „аттракционов“ зоопарка, даря всем столь желанную прохладу», отмечают в учреждении.

В 2021 году зоопарк отремонтировал исторический фонтан в рамках программы приграничного сотрудничества России и Евросоюза. Однако уже спустя две недели после запуска его пришлось закрыть на расчистку — посетители забросали фонтан гранитной галькой, которой были оформлены дорожки около него. Летом 2022 года ситуация повторилась — фонтан отключили почти на неделю, чтобы почистить от камней. В 2022 году территорию у фонтана замостили искусственным камнем.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!