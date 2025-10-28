Филиал Третьяковки номинировали на «Лучший архитектурный проект музея»

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде вышел в финал номинации «Лучший архитектурный проект музея» VIII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Премия присуждается за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства. В этом году экспертный отбор премии прошли 1289 заявок из 54 стран, а шорт-лист был сформирован из 69 проектов (13 стран). Лауреатов премии определит голосование международного жюри, в состав которого входят более 200 экспертов из 35 стран. Жюри предстоит выбрать по одному победителю в каждой из 21 основной номинации. Помимо филиала Третьяковки, на «Лучший архитектурный проект музея» номинировали Музей сельских искусств уезда Жушань (Китай) и Музей «Коллекция» (Россия).

Внутри Третьяковки посетителей встречают современные выставочные залы и многофункциональное общественное пространство с книжной гостиной, кинозалом, зонами отдыха и мастерскими. Общая площадь возведённого здания — 17 600 кв.м. «Архитектурная концепция музея делает его продолжением города: благодаря стеклянным стенам первого этажа переход внутрь становится плавным, создавая впечатление единой „городской площади“. Здание визуально парит в воздухе — такой эффект создается благодаря нависающей 15-метровой консоли и организации специального освещения. Ещё одна особенность филиала и архитектурная домината — 50-метровая башня с витражным остеклением. Центральный элемент интерьера — парадная лестница атриума», — отметили в пресс-службе Третьяковки. Важной составляющей музейного комплекса также выступает сочетание дневного и искусственного света. Для организации естественного освещения на крыше смонтировали 126 зенитных фонарей, изготовленных по индивидуальному проекту.

«Очень рады, что здание нового дома Третьяковской галереи в Калининграде, будучи совсем недавним проектом, уже обратило на себя внимание столь авторитетного экспертного сообщества. Для нас большая честь быть представленными в такой сильной номинации», — прокомментировала директор филиала Третьяковской галереи Камиля Байдильдина.