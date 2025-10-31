В БФУ пройдёт открытая лекция о религиозных идеях русской литературы

В культурно-просветительском центре БФУ 6 ноября в 18:30 проведут открытую лекцию «Бог, Будда и много чертей: религиозные идеи русской литературы XX-XXI веков» (16+). Об этом сообщает пресс-служба центра.

«Как крах СССР повлиял на русскую литературу, почему так важен феномен Виктора Пелевина, при чём тут Кастанеда и буддизм? Почему тексты писателей 90-ых были эсхатологическим событием? В целом на лекции затронем выстраивание культурного пространства России через религиозное осмысление, также обсудим переосмысление истории, настоящего и будущего, поиск новых форм для выражения поиска Бога или пустоты», — рассказывают организаторы.