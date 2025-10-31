В БФУ пройдёт открытая лекция о религиозных идеях русской литературы

Все новости по теме: Культура

В культурно-просветительском центре БФУ 6 ноября в 18:30 проведут открытую лекцию «Бог, Будда и много чертей: религиозные идеи русской литературы XX-XXI веков» (16+). Об этом сообщает пресс-служба центра.

«Как крах СССР повлиял на русскую литературу, почему так важен феномен Виктора Пелевина, при чём тут Кастанеда и буддизм? Почему тексты писателей 90-ых были эсхатологическим событием? В целом на лекции затронем выстраивание культурного пространства России через религиозное осмысление, также обсудим переосмысление истории, настоящего и будущего, поиск новых форм для выражения поиска Бога или пустоты», — рассказывают организаторы.

Лекцию проведёт Владимир Коваленко, старший преподаватель РАНХиГС СПб, писатель. Встреча состоится по адресу ул.Университетская, 2 (аудитория 115А). Для участия необходима предварительная регистрация.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter