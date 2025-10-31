«ГорТранс» анонсировал бесплатные экскурсии по первому троллейбусному маршруту

Калининградцы 4 ноября могут бесплатно прокатиться на троллейбусе «Синара» по историческому маршруту, по которому 50 лет назад проехал первый калининградский троллейбус (6+). Об этом сообщает «Калининград-ГорТранс».

«Это не просто поездка — это небольшое путешествие в прошлое: вы узнаете интересные факты из истории троллейбуса, увидите, как менялся город, и, возможно, вспомните свои собственные троллейбусные истории», — следует из анонса.

Рейсы отправляются с площади Калинина (от старой остановки) в 10:00, 13:00 и 16:00. Количество мест ограничено, необходима регистрация.

