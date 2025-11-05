«Не один, а восемь»: в Кафедральном соборе назвали «Органистов года» (фото)

Кафедральный собор 3 ноября в шестой раз принял церемонию вручения премии «Органист года». Лауреатов жюри выбрало в нескольких номинациях. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Основных номинаций четыре — «Персона», «Вклад в профессию», «За самую оригинальную и концептуальную программу» и «Дебют». Кроме того, есть дополнительные номинации, которые могут меняться год от года в зависимости от индивидуальностей музыкантов. В 2025-м в их числе оказались «Просветительство», «Вклад в развитие органов России», «Развитие органной традиции в Татарстане» и «Создание культурных мостов». Каждый лауреат получил статуэтку, диплом и ангажемент (приглашение артиста или коллектива на определённый срок для участия в спектаклях или концертах, а также договор о таком участии. — прим. «Нового Калининграда») от концертного зала, филармонии или фестиваля.

Фото: пресс-служба Кафедрального собора

«Персоной 2025 года» признали заслуженного артиста России, профессора Санкт-Петербургской консерватории Даниэля Зарецкого, получившего статуэтку, диплом и приглашение выступить на международном органном фестивале в Казани в 2026 году. За вклад в профессию наградили солистку Пермской филармонии Евгению Камянскую, которая также даст концерт в Томской филармонии в этом сезоне.

Органистка Челябинской филармонии Лариса Тимшина получила номинацию «За самую оригинальную и концептуальную программу». В Сочинской филармонии ее ждут в сезоне 2026-2027. Дебютом года выбрали студента Новосибирской государственной консерватории Дениза Онала, получившего ангажемент от Челябинской филармонии. Анна Калиничева, которая преподает орган в школе Красногорска, была отмечена как просветитель и в качестве бонуса выступит в Омской филармонии в сезоне 2026-2027.

Солистке казанского театра «Камала» Веронике Лобаревой преподнесли статуэтку за развитие органной традиции в Татарстане. Ее ждет ближайший фестиваль «Органные вечера в Пицунде». Премию в номинации «Вклад в развитие органов в России» и публикацию интервью в журнале «Музыкальная жизнь» получил хранитель органа в Кондопоге Сергей Горохолинский. Органистом года, присутствие которого расширило географию (номинация «Создание культурных мостов»), стал Жан-Пьер Стайверс, титулярный органист Собора святого Христофора и Карольской капеллы в Нидерландах. Ему, как и Даниэлю Зарецкому, предстоит выступить на фестивале в Казани.

