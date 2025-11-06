В Музее искусств проведут лекторий, посвящённый эпохе романтизма

В Музее искусств в рамках Дней Эрмитажа 12 и 13 ноября пройдут две лекции, посвящённые эпохе романтизма (12+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Лекции прочтёт методист научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа Людмила Фролова.

«Посетителям представится возможность погрузиться в загадочную и глубокую эпоху романтизма — время, когда чувства ставили выше разума, а в поисках бесконечного обращались к природе, Богу и собственному сердцу. Проводником станут бессмертные полотна „дрезденского романтика“ и значимого художника той эпохи — Каспара Давида Фридриха. Его картины — это не просто пейзажи. Это философские притчи, полные тишины, созерцания и символов. Один из шедевров Фридриха из собрания Эрмитажа — „Закат солнца (Братья)“ — представлен в эти дни в Музее искусств», — рассказывают организаторы.

Лекции пройдут 12 и 13 ноября в 17:00.

