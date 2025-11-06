Дом китобоя анонсировал курс лекций «Философия истории: история»

Все новости по теме: Культура

С 12 ноября в Доме китобоя начнется курс лекций «Философия истории: история» (16+). Его будет вести кандидат философских наук, научный руководитель Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта Андрея Тесля. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

«Философия истории — феномен сравнительно недавнего прошлого, о ней сложно говорить ранее XVIII века, а основные споры разворачиваются в XIX веке, в тени которого мы продолжаем жить по сей день, — следует из анонса. — Возникает она, правда, отнюдь не на ровном месте, а на обломках теологии истории. Она в свою очередь — своеобразный артефакт христианского мира, причём для одних — нечто, по самой природе своей присущее христианству, для других же — своеобразное порождение западного, латинского христианства и едва ли даже не единоличное творение св. Августина. Но в любом случае речь идет о довольно своеобразном способе понимания себя и мира, посредством истории».

Автор курса расскажет о том, как возник и как устроен этот способ понимания, а также о том, как рассуждали Августин и Орозий, Кондорсе и Кант, Шлегель и Гегель. Кроме того, на лекциях обсудят, что сформировало привычный нам способ понимания себя и почему зачастую кажется, что нынче с этим способом что-то «не так».

Первая лекция «Смысл истории. Августин» состоится 12 ноября. «Теология истории: от Орозия до Боссюэ» пройдёт 26 ноября, «Открытие теории прогресса» — 10 декабря, а «Джамбатиста Вико: несвоевременный неаполитанец» — 24 декабря. Начало запланировано на 18:30.

Изображение: Дом китобоя

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter