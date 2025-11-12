Дискуссии и драма: в Калининграде пройдет фестиваль «Кстати 80. История науки»

В Калининграде с 14 по 15 ноября пройдет фестиваль науки «Кстати 80. История науки» (6+). Об этом сообщает организатор мероприятия — сеть информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом» на своем сайте.

В первый день, 14 ноября, в 12:00 на Советском проспекте,1 в ИЦАЭ пройдёт атомный практикум «Осознанное потребление», где участники познакомятся «с практическими способами снижения энергопотребления, научатся оценивать личный экологический след и получат набор простых правил для внедрения осознанного потребления в свою жизнь»

В 12:40 состоится лекция научного сотрудника кафедры водных биоресурсов и аквакультуры КГТУ Екатерины Кривопусковой «Раздельный сбор отходов — шаг к экологичному будущему», а в 14:00 руководитель направления обучения и развития гигафабрики литий-ионных аккумуляторов ООО «РЭНЕРА» Анна Тамашаускене проведет профориентационную лекцию «Горизонты высоких технологий».

В 15:00 радиохимик и популяризатор науки Андрей Акатов объяснит модель атома «сливовый пудинг» на примере кекса с изюмом, а технолог пищевых продуктов Наталья Притыкина проанализирует состав продукта и разберёт химические процессы, происходящие при его приготовлении на научно-практическом занятии «Научный холодильник. Кекс».

Вечерняя программа фестиваля будет проходить в Доме молодёжи на Октябрьской, 76. В 17:00 там начнется ток-шоу «Наука в мемах. Электротранспорт» (12+). На основе популярных интернет-мемов Валерия Родионова и Артём Тачков проанализируют, «как современные технологии электротранспорта отражаются в массовой культуре, и обсудят реальные инженерные и инфраструктурные аспекты перехода на электротягу».

Завершится первый день лекцией «100 лет квантовой революции» (12+), на которой кандидат физико-математических наук Дмитрий Чермошенцев расскажет о становлении квантовой механики, ключевых открытиях XX века и их влиянии на современные технологии. Начало — в 19:00.

Руководитель информационного центра по атомной энергии Калининграда Юлия Серищева в комментарии «Новому Калининграду» подчеркнула, что «Дмитрий Чермошенцев — 30-летний молодой ученый, не просто работающий на самом переднем крае науки, а в буквальном смысле один из людей, отвечающих за реализацию так называемой дорожной карты по квантовым вычислениям — фактически национальной программы развития в этой области, при непосредственном участии которого реализовывались проекты в области создания отчественных квантовых компьютеров. Публичное лицо науки и разработок в области квантовых вычислений».

Второй день фестиваля начнется в ИЦАЭ с двух мастер-классов «Творим с пользой: эко-значки из натуральных материалов» и «Проектируем будущее», в 12:00 и 13:00 соответственно. Второй семинар пройдет для школьников, участники создадут бумажные макеты «городов будущего», которые затем оцифруют с помощью нейросетевых технологий, чтобы представить их в интерактивном формате.

Далее в 15:00 состоится лекция «Типы АЭС» начальника отдела учёта и комплектации оборудования дирекции Балтийской АЭС Сергея Мнацаканова.

Вечерние мероприятия второго дня фестиваля снова пройдут в Доме молодёжи. В 17:00 начнётся ток-шоу «Магия в объёме» и мастер-класс по аддитивным технологиям. В формате открытой дискуссии Андрей Акатов и основатель студии 3D-печати MiTiM Иван Голубев объяснят принципы работы 3D-принтеров, особенности выбора материалов, этапы подготовки цифровых моделей и возможности применения технологии в инженерии, архитектуре и дизайне.

После обсуждения Иван Голубев проведёт демонстрационную сессию: участники «увидят процесс печати в реальном времени, познакомятся с технологиями FDM и SLA, фотограмметрией, 3D-сканированием, программами моделирования и обработки».

Завершит фестиваль театральная постановка «Science Drama. История шести чемоданов», которая начнётся в 19:00. Автор сценария и режиссёр — актёр Калининградского областного драматического театра Антон Контушев. «Постановка основана на реальных событиях и рассказывает о формировании калининградской научной школы через историю жизни учёного. В центре сюжета — путь Михаила Анатольевича от первых научных поисков и преподавательской деятельности до создания собственных исследовательских направлений и участия в развитии региональной науки», — сообщают организаторы.