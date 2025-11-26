Музей Мирового океана принял двухмиллионного посетителя в 2025 году (фото)

Музей Мирового океана 25 ноября впервые принял двухмиллионного посетителя. Им оказалась москвичка Вероника Скалкина. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Двухмиллионного гостя приняли на борту НИС «Витязь». «Мы с друзьями несколько раз в год приезжали в Калининград и даже не думали, что нам представится уникальная возможность запечатлеться в истории любимого города. Для нас это настоящий праздник! Мы каждый раз посещаем Музей Мирового океана. В этом году, остановившись в Балтийске и вдохновившись кораблями, мы решили завершить свое путешествие в морском музее, посетить „Витязь“, и, как оказалось, вытянули счастливый билет», — поделилась впечатлениями Вероника.

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк вручил гостье памятный сертификат двухмиллионного посетителя и абонемент на посещение объектов музея. После церемонии награждения капитан судна Владимир Фрадкин провел индивидуальную экскурсию по «Витязю», где рассказал о важных страницах в истории корабля науки и его вкладе в изучение Мирового океана.

За весь прошлый год музей на всех своих объектах насчитал 1,9 млн посещений. «Мы рады, что Музей Мирового океана принял двухмиллионного гостя именно на борту НИС „Витязь“, с которого и начинался музей. В этом году мы достигли такой отметки в посещаемости уже в ноябре, что говорит о популярности музея, его развитии и, конечно же, росте туристического потока в регион», — отметил Миронюк.

