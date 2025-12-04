В «Воротах» пройдёт творческий вечер петербургского поэта Ланы Авиор

В арт-пространстве «Ворота» 7 декабря проведут творческий вечер петербургского поэта Ланы Авиор (16+). Об этом говорится в сообществе пространства «ВКонтакте».



«Как увидеть грани и ракурсы мира и показать их другим? Как сбалансировать внешнее и внутреннее? Как найти силу во внутреннем свете и внутренней тьме? Как принять свою правду? В чём ценность иллюзии? Зачем нужны круги на воде? Ищем ответы вместе на мероприятии, погружаясь в уникальную поэтическую Вселенную», — приглашают организаторы.

В рамках встречи проведут презентацию книги Ланы Авиор «Анамнез».



Начало — в 19:00, необходимо пройти бесплатную регистрацию.