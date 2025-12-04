В «Воротах» пройдёт творческий вечер петербургского поэта Ланы Авиор

Все новости по теме: Культура

В арт-пространстве «Ворота» 7 декабря проведут творческий вечер петербургского поэта Ланы Авиор (16+). Об этом говорится в сообществе пространства «ВКонтакте».

«Как увидеть грани и ракурсы мира и показать их другим? Как сбалансировать внешнее и внутреннее? Как найти силу во внутреннем свете и внутренней тьме? Как принять свою правду? В чём ценность иллюзии? Зачем нужны круги на воде? Ищем ответы вместе на мероприятии, погружаясь в уникальную поэтическую Вселенную», — приглашают организаторы.

В рамках встречи проведут презентацию книги Ланы Авиор «Анамнез».

Начало — в 19:00, необходимо пройти бесплатную регистрацию.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter