В Калининграде прошла экскурсия Российского военно-исторического общества

Подвигу фронтовых разведчиков была посвящена военно-историческая экскурсия, организованная региональным отделением РВИО совместно с Союзом ветеранов военной разведки. Её участниками стали кадеты школ Гурьевского района, юнармейцы Калининграда и члены клуба любителей Русской истории.

Маршрут экскурсии пролегал на восток области, и первой остановкой стал Гусевский музей истории края им. А.М. Иванова, где участники поездки познакомились с различными историческими событиями, произошедшими в районе Гумбиннена.





Второй точкой экскурсии стал п. Ясная поляна, Братская могила советских воинов, где захоронено почти 4000 тысячи советских солдат. Здесь состоялся совместный с юнармейцами и руководством Замковской школы митинг и возложение цветов. После митинга ребята смогли познакомиться с экспозицией народного музея п. Ясная поляна.





Третьей, завершающей точкой экскурсии стал воинский монумент в п. Ольховатка посвящённый советским танкистам и солдатам участникам боев у реки Роминте ( Красная) в октябре 1944 года. Здесь состоялся торжественный митинг и возложение цветов, а кадеты Петровской школы рассказали об истории создания монумента.

Калининградские кадеты и юнармейцы с честью хранят память о героях, отдавших свою жизнь за мирное небо над нашими головами.





