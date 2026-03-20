«Дарим вещам вторую жизнь»: «Бастион» анонсировал очередной фримаркет

В пространстве «Бастион» 29 марта пройдёт очередной фримаркет — бесплатный обмен вещами (0+). Анонс опубликован в сообществе площадки «ВКонтакте».

«Фримаркет — это не просто обмен, это целая философия. Экологичный выбор: поддержите осознанное потребление и помогите сократить количество отходов. Душевный шоппинг: найдите уникальные предметы „с историей“ и почувствуйте тепло нашего сообщества. Вклад в добро: вещи, которые не найдут дом на маркете, мы передадим на благотворительность», — говорится в анонсе.

Принести можно одежду, книги, игрушки, посуду, аксессуары и мелкую бытовую технику.

«Вход свободный: вы можете взять понравившиеся вещи, даже если ничего не принесли сами. Всё бесплатно: обмен вещами происходит безвозмездно. Чистота и исправность: приносите вещи в хорошем состоянии — чистые (одежда) и рабочие (техника)», — уточняют организаторы.

Мероприятие пройдёт с 12:00 до 14:00 в «Бастионе» (ул. Судостроительная, 6/1, культурный квартал «Понарт»).


