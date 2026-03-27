Музей Елены Гратий: древняя сутра совершенства

Музей Елены Гратий представил к осмотру музейную экспозицию с предметами восточного искусства.

Буддистские артефакты: фрагмент глиняной статуэтки Будды эпохи древних цивилизаций и необычная, очень редкая вырезанная деревянная матрица, служащая печатной доской, с изображением мандалы (лотоса) и тибетскими письменами по центру. Матрицу использовали для оттиска сутры путем ксилографии.

Древняя "Сутра мира совершенства" говорит о турнире между духами. Мужество Света в руках запечатанного письменами "лотоса". Между третьим уровнем сложности духовных практик, есть два вида искусства, среди которых не существует культуры человека, а есть лишь множество различных способов совершенствовать душу.

Как правило, люди могут жить без совершенства, и сутра не в состоянии их изменить, но "турнир мира" может повлиять.

Точная датировка артефактов неизвестна, она возможна начиная от 13 века, Азия (Монголия).

У артефактов удивительная судьба: прежде чем стать музейными экспонатами, они буквально были спасены!

Привёз артефакты в Россию геолог из экспедиции по Монголии в 1930-х годах. В то время, в конце 1930-х годов, шла борьба против религии и уничтожались старые буддийские монастыри.

Геолог буквально вынес древние артефакты из огня.

