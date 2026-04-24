В Зеленоградске открылась выставка «Полёт сквозь миллионы душ солнечного света»

Зеленоградск вновь подтверждает свою репутацию центра притяжения для ценителей прекрасного. Здесь в новом шоу-руме музейного проекта Елены Гратий состоялось знаменательное событие — открытие первой выставки, носящей звучное и завораживающее название «Полёт сквозь миллионы душ солнечного света». Экспозиция знаменует собой не только творческий дебют нового пространства, но и важнейшую веху в истории ювелирного бренда Елены Гратий — его семилетие.

7 лет — срок, за который бренд успел пройти путь от смелой идеи до признанного мастерства, создающего ювелирные произведения, в которых отражается сама душа драгоценного камня. На вопрос, во что же облачаются ангелы красоты, Елена Гратий находит поэтический ответ: в искры озарения, в рождающиеся идеи и в тонкие изящные эскизы. Именно эти эскизы, по сути, становятся первой одеждой будущего шедевра.





Украшения, представленные на выставке — это не просто изделия из драгоценных металлов и янтаря. Они сравнимы с судьбами тысяч светоносных, словно сотканных из света, глаз, которые с витрин смотрят на посетителя, излучая свою неповторимую, единственную любовь.

За 7 лет существования ювелирного бренда многое изменилось, но одно осталось неизменным — кристальная чистота балтийского янтаря. Камень по-прежнему поражает воображение своей глубиной и игрой света, словно давая эксклюзивное интервью самому искусству, раскрывая свои тайны и красоту.

Выставка — настоящий манифест искусства, где янтарь выступает в роли главного героя. Пространство, трансформированное в настоящий космос света. В центре музейного шоурума — трехметровое «Золотое Солнце Искусства», непрерывно освещающее все вокруг. Его спутниками выступают таинственные «Загребающие Луну», оберегающие сияние от любых теней.

Среди экспонатов — объемная картина «Великая», созданная в революционной технике 3D-реальности, поражает своей глубиной и детализацией. Символические «Ворота Будды» распахиваются, приглашая к духовному откровению, а старинные радиоприемники, размещенные на орбите «Солнца», словно улавливают тонкие частоты ушедших столетий, переплетая прошлое с настоящим.





Особое место на выставке занимает экспозиция «Ангелы небесной красоты». Здесь украшения, словно изящные посланники небес, парят на вихрях воздушных небесно-голубых бумажных скульптур, создавая ощущение невесомости и футуристической элегантности.

Что же ожидает гостя, переступившего порог этого волшебного пространства?

Во-первых, это возможность увидеть авторские эскизы, которые пошагово раскрывают замысел каждого украшения, позволяя проследить весь творческий процесс от идеи до воплощения.

Во-вторых, уникальные украшения из всех 7 коллекций бренда, несущие в себе историю и глубину авторского видения.

И, наконец, архивную хронику показов, демонстрирующую удивительное путешествие янтаря из первоначального замысла в захватывающе сценическое чудо.

«Полёт сквозь миллионы душ солнечного света» — приглашение в мир, где высокое ювелирное искусство встречается с безграничной фантазией, где янтарь становится холстом для вечных историй.

Вход на выставку — бесплатный.

6+