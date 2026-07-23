«Музей «Фридландские ворота» приглашает детей на мастер-классы и квесты

Мы подготовили для детей настоящую сокровищницу занятий: от бумажного моделирования до театра и квестов. Программы адаптированы для дошкольников, младших и средних школьников. Все мероприятия — по предварительным заявкам, чтобы каждая группа получила максимум внимания.

Мастер-классы

На «Оригами „ТанкОР“» сделаем из бумаги макет танка — тренируем моторику и воображение. Для любителей авиации — модель легендарного штурмовика ИЛ-2. На «Открытке „Звезда героя“» дети через бумажное творчество выражают благодарность защитникам.

Театр кукол

Для самых маленьких — два мини-спектакля: «Кверкус вверх! Кверкус вниз!» и «Кенигтур с котёнком Мурр». Весёлые истории знакомят с тайнами парка и башен, развивают воображение.


Интерактивы и квесты

Тематические занятия «Я иду искать», «Научные истории», «Город мастеров» превращают детей в исследователей. Для средних школьников — квесты «Тайна старинного свитка» и «Лабиринты кVeSт» на логику и командную работу.

Также доступны интерактивы: «История и истории», «Распишитесь, Вам письмо», «ПриВОРОТная экспедиция», «На ядре с бароном Мюнхгаузеном», «Путешествие по средневековым замкам», «Свиток великого магистра». Каждый — погружение в эпоху с шифрами, письмом пером и даже «полётами» на ядре. Это пробуждает любознательность и расширяет кругозор.

Почему это стоит выбрать?

— Обучение через игру — знания становятся личным опытом.
— Учёт возраста — не скучно малышам и не примитивно для подростков.
— Развиваем память, внимание, командный дух и уважение к истории.

Важно: запись только по предварительным заявкам. Звоните, чтобы согласовать дату и программу.

Телефон: 33-60-01. Наши методисты помогут подобрать идеальный набор активностей для вашего класса или компании.

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Справка

Фридландские ворота музей

г. Калининград, ул. Дзержинского, 30
+7 (4012) 63 15 50
+7 (4012) 31 15 54
fvmuseum.ru
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