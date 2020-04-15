Звери из бронзы: на входе в Калининградский зоопарк установили новые скульптуры (фото)

На входе в Калининградский зоопарк установили новые бронзовые скульптуры животных. Прежние изваяния моржа, пингвина, медведя, горного козла, сипа, льва и львицы с детенышами и, предположительно, леопарда демонтировали в марте. Проведенный в 2017 году осмотр показал, что скульптуры из цементного раствора находятся в аварийном состоянии, поскольку стоят под открытым небом более 60 лет. 15 млн рублей на их замену выделили из резервного фонда регионального правительства в 2019 году.

По словам сотрудников зоопарка, впервые скульптуры львов, находившиеся у центрального входа, упоминаются в статье газеты «Калининградская правда» от 11 апреля 1948 года под названием «Скульптуры для парков»: «С Московской скульптурно-художественной фабрики привезли ряд интересных работ. Скульптуры „Лев с добычей“ и „Львица со львенком“ будут установлены у центрального входа в зоологический сад со стороны Сталинградского пр. (прим. „Нового Калининграда“ — сейчас это пр. Мира)». Также в зоопарке отметили, что в советское время подобные копии львов установили в Ленинградской области, Смоленске, Брянске, Краснодаре, Сочи, Магадане. Некоторые из них были утрачены, часть сохранилась до наших дней.

Четыре из шести новых скульптур повторяют старые. «Моржа мы заменили на морского котика, поскольку нам была важна анималистическая точность. Все фигуры выполнены максимально достоверно, даже размеры соответствуют габаритам настоящих животных. Видовую принадлежность еще одной фигуры мы не смогли установить и заменили ее на изваяние леопарда», — пояснила директор зоопарка Светлана Соколова.

Виталий Невар / Новый Калининград