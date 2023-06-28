То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото)

То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото) То, чему предстоит стать классикой: на зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала (фото)

На зданиях БФУ им. Канта нарисовали четыре мурала в рамках фестиваля уличного искусства «Калининграрт». На фасаде общежития на Юбилейной, 16 художник Георгий Острецов создал свою версию «Девочки с персиками» по мотивам картины Валентина Серова. «„Девочка с персиками“ Серова ознаменовала стремление к обновлению художественного языка всего поколения живописцев конца XIX века. „Девочка с персиками“ Острецова, созданная в эстетике комикса, превращается в абстрактную историю, дополненную новыми персонажами», — пояснили в пресс-службе БФУ.

Также муралы появились на фасадах зданий на Иванникова, 1 и Чайковского, 56. «Нашим партнером в проекте стала Третьяковская галерея. Крупнейший музей страны занимается не только „классическим“ направлением в искусстве. Он изучает, поддерживает, коллекционирует то, чему только предстоит стать классикой. Или нет — написал в своём телеграм-канале ректор БФУ им. Канта Александр Фёдоров. — Живое современное искусство — всегда эксперимент. Оно должно вызывать разные оценки. Поскольку главная аудитория и главные люди в университете — студенты, мы обязаны пробовать и давать дорогу новому. Будем делать это и впредь».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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