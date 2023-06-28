«Золотое место»: на территории еврейского кладбища планируют обустроить мемориальный парк ﻿

На территории старого еврейского кладбища в районе улицы Гагарина планируют обустроить мемориальный парк. Об этом «Новому Калининграду» рассказал руководитель региональной еврейской общины Леонид Плитман.

«Там похоронено много знаменитых людей, в том числе раввин Салантер, известный во всём мире. По его книгам учатся евреи в Америке, Израиле, Германии и других странах. Он создал учение „Мусар“ о морали. Кроме того, там похоронен учитель Эйнштейна, который преподавал в Альбертине. Много известных людей, — пояснил Леонид Плитман. — До войны в этом месте гуляли жители Кёнигсберга. Там была парковая зона, ну и находились кладбища — еврейское, католическое, протестантское. К сожалению, большинство из них уже застроено».



По его словам, еврейская община арендует территорию кладбища с 2000-х годов. «Тогда оно было, конечно, в другом состоянии: раскопаны могилы, всё разрушено. Мы начали им заниматься. Был создан фонд в Израиле, собирали деньги, приводили кладбище в порядок. Отреставрировали надгробие раввина Салантера, сделали имитацию стены плача. Выяснилось, что там ещё похоронены солдаты иудейского вероисповедания, участвовавшие в Первой мировой войне. Мы сделали мемориальную доску, проводили памятные мероприятия», — отметил Леонид Плитман.



Он утверждает, что с начала нулевых еврейская община переоформляет договор аренды старого кладбища у городских властей каждые три-четыре года, а теперь планирует добиться передачи земли в собственность, чтобы обезопасить её от застройки. «Мы хотим, чтобы эта земля была пожизненно за нами закреплена, там же вокруг кладбища всё застроили. Это считается „золотым“ местом. Там все пытаются что-то построить. Ненавязчиво, но тем не менее», — пояснил руководитель общины.



Также он планирует добиться статуса объекта культурного наследия для старого кладбища. «Пока нам это не удаётся, потому что рядом строятся корпуса университета. [Рядом с объектами с охранным статусом] нельзя ближе 50-100 метров строить никакие объекты. С мэрией мы договорились так: когда фундамент заложат, тогда можно будет оформить памятник архитектуры, — сообщил Леонид Плитман. — Сейчас мы приводим территорию в порядок за счёт средств общины и пожертвований. Решили вопрос с электричеством, делаем дорожки, хотим оборудовать мемориальный парк, скамеечки, освещение».



Горсовет 28 июня вновь освободил от арендной платы за землю католический приход и еврейскую общину. Это происходит ежегодно, религиозные организации отчитываются, на что идут «высвободившиеся» деньги. Сумму, которая причитается за аренду старого еврейского кладбища, община направляет на уборку территории. В 2023 году эта цифра составила 751,7 тыс. рублей.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград