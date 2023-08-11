Рыцари, мёд и день физкультурника: рассказываем, как провести предстоящие выходные

Август неумолимо движется к осени, но пока о ней почти ничего не напоминает, а синоптики обещают в субботу-воскресенье возвращение летней жары. День физкультурника, ночь в вагоностроительном заводе, рыцарское состязание, немое кино и день мороженого — мы подобрали для вас интересные события для того, чтобы провести эти выходные так, будто дождей и холодов не существует вовсе.

Отметить День физкультурника

В Светлогорске 12 августа в 11:00 будут праздновать День физкультурника (6+). Его организует городской ФОК. В программе — парад спортсменов, открытый турнир по футболу 8х8 среди любителей, детский турнир по футболу и по греко-римской борьбе. Всю программу можно узнать на официальной странице ФОКа. Вход свободный.

Сходить на немое кино

Также в Светлогорске 13 августа (в 21:00) состоится просмотр немого кино в рамках фестиваля «Электричка» (0+). Показ намечен в Лиственничном парке. Крутить будут фильм Бастера Китона «Три эпохи» (1923). Бонусом продемонстрируют короткометражный фильм малоизвестного в широких кругах мастера немой комедии Чарли Бауэрса.

Попробовать мед в Залесье

В поселке Залесье (Полесский округ) 12 августа в 15:00 начнут отмечать Медовый Спас(6+). Мероприятие запланировано на территории местного Дома культуры (Клубная, 2). Организаторы обещают ярмарку меда, фотозону, фудкорт, детскую игровую зону, экскурсии по Залесью, концерт и фейерверк. Вход свободный.

Увидеть рыцарское состязание на фестивале «Воротник»

Городской фестиваль «Воротник» пройдет в Калининграде с 12 по 13 августа (время — с 12:00 до 20:00). Мероприятие (0+) организуют на территории Железнодорожных ворот. В первый день гостей ждут музыкальные перфомансы, лекции, мастер-классы по архитектурному скетчингу и созданию керамических панно, шоу мыльных пузырей и исторические экскурсии. Во второй — лекции о городских проектах и активистах, мастер-классы по архитектурному скетчингу и созданию браслетов, показательные рыцарские состязания, а также классическая музыка на пианино. Вход свободный.

Организаторы отмечают, что программа фестиваля может быть изменена, поэтому рекомендуем следить за обновлениями на официальном сайте.

Попробовать «всё узнать»

На Верхнем озере в рамках «Большого городского семейного Фотопикника» (0+) 12 августа пройдет фестиваль дополнительного образования «Хочу всё знать» (15:00 −19:00). Его маленьким и юным посетителям расскажут о бесплатных кружках, студиях и секциях города. На фестивальной площадке можно будет определить свои склонности, уровень навыков и записаться на занятия в новом учебном году. Гостей также ждут фотографы, аквагрим, мастер-классы, интерактивные локации, аниматоры и ростовые куклы. Вход свободный по регистрации.

Отметить День мороженого в парке

Праздник «День Мороженого» пройдет 12 августа в 14:00 (0+). Мероприятие запланировано в парке ​​«Юность». Гостей ждут ростовые куклы, мыльные пузыри, игры, конкурсы и выступление кавер-группы «Nightcall». Вход свободный.

Пойти на завод

Фестиваль «Ночь заводов» запланирован на территории Калининградского вагоностроительного завода 12 августа в 19:00 (16+). В программе — художественные инсталляции, экскурсии, театральные и звуковые перформансы от калининградских музыкантов. Завершит программу DJ Volosy. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Посмотреть на абстрактные скульптуры в Светлогорске

Фестиваль «Море внутри» пройдет в Светлогорске с 12 по 13 августа (0+). Посетители смогут посетить выставки (в том числе абстрактных скульптур), побывать на музыкально-поэтическом концерте, оценить инсталляции, перформансы, световые шоу, мастер-классы и лекции. Тема этого года — космос. Вход свободный.

Текст: Кирилл Грабаускас, фото: Денис Туголуков / Новый Калининград