Пора к станку: 1 сентября в новом образовательном центре на Острове (фото)

Лето в Калининградской области как по расписанию превратилось в осень с дождём и ветром, но многим школьным линейкам всё же повезло завершиться до непогоды. На Октябрьском острове 1 сентября тоже отмечали День знаний. Праздник прошёл в филиалах Центральной музыкальной школы и Государственной академии хореографии. У юных музыкантов и танцоров балета линейка состоялась по всем правилам — с цветами, торжественными речами, белыми бантами и первым звонком. И всё же исключительная выворотность стоп выдавала в школьниках будущих артистов. За происходящим наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград