Цвет настроения — красный: на острове Канта прошёл благотворительный забег Дедов Морозов

На острове Канта 10 декабря зашкаливало новогоднее настроение. Там состоялся забег Дедов Морозов. Компанию им составили неизменные спутницы — Снегурочки, а также олени, снеговики и прочие сказочные легкоатлеты в соответствующем поводу «обмундировании». Нашлись праздничные наряды и для четвероногих бегунов.

Забег был символический, дистанция составила 1,3 км. Примерить новогоднее настроение стоило 400 рублей, для детей при сопровождении взрослого — бесплатно. Организатор мероприятия, благотворительный фонд «Верю в чудо», обещает направить все собранные средства на строительство первого в Калининграде детского хосписа «Дом Фрупполо».

Самые яркие моменты с новогодне-спортивной дистанции — в фоторепортаже Юлии Власовой.