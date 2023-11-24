В кирхе королевы Луизы хотят установить орган

Фото: архив «Нового Калининграда»
Фото: архив «Нового Калининграда»

В бывшей кирхе королевы Луизы в Центральном парке хотят установить орган, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом 24 ноября.

По его словам, власти разрабатывают проект «Супер восемь», предполагающий преобразование восьми калининградских парков. В частности, завершается проектирование реконструкции Центрального парка, ремонтируется кирха королевы Луизы, в которой сейчас находится Театр кукол.

«Мы будем эту работу продолжать для того, чтобы привести [кирху] в порядок. Она, что называется, основной объект на этой территории. Условно, [кирха] будет выполнять такую же функцию, как собор на острове Канта. Она, скорее всего, уже не будет только кукольным театром, она станет и концертной площадкой, потому что мы планируем туда купить орган. Это будет место и органных концертов, и, наверное, вообще она станет более такой разнообразной концертной площадкой», — сказал Андрей Ермак.

В августе губернатор Калининградской области Антон Алиханов представил концепцию реконструкции Центрального парка. Авторы проекта предлагают демонтировать существующую входную группу рядом с Театром кукол и сформировать там площадь с фонтаном. Также на территории парка предлагают разместить культурно-образовательный центр с конференц-залами, обучающей площадкой для работы с детьми, кафе и туалетами; создать променад и систему мостиков, смотровых площадок и площадок для отдыха; обустроить двухуровневую интерактивную площадку для детей и пр. 

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