В кирхе королевы Луизы хотят установить орган

В бывшей кирхе королевы Луизы в Центральном парке хотят установить орган, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом 24 ноября.

По его словам, власти разрабатывают проект «Супер восемь», предполагающий преобразование восьми калининградских парков. В частности, завершается проектирование реконструкции Центрального парка, ремонтируется кирха королевы Луизы, в которой сейчас находится Театр кукол.

«Мы будем эту работу продолжать для того, чтобы привести [кирху] в порядок. Она, что называется, основной объект на этой территории. Условно, [кирха] будет выполнять такую же функцию, как собор на острове Канта. Она, скорее всего, уже не будет только кукольным театром, она станет и концертной площадкой, потому что мы планируем туда купить орган. Это будет место и органных концертов, и, наверное, вообще она станет более такой разнообразной концертной площадкой», — сказал Андрей Ермак.