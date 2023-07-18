«То ли у нас выросло?»: калининградские власти усомнились в качестве мавританского газона (фото)

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова усомнилась в качестве мавританского газона, высаженного на разворотном кольце улиц Горького и Гайдара. После оперативного совещания в мэрии во вторник, 18 июля, Дятлова сообщила, что власти заказали экспертизу видового состава трав.



«На круге мы попытались его высадить, — пояснила глава. — Получилось ли? Мой ответ — не знаю. Потому что получили результат (кстати, работы по контракту еще не оплачены) и попросили провести экспертизу видового состава. То ли у нас выросло, что мы просили? Когда будет результат анализа видового состава, мы будем либо принимать эти работы, либо не принимать. А потом уже будем принимать решение, нужен ли нам такой эксперимент».

Дятлова добавила, что чиновникам еще предстоит выяснить, нужно ли проводить подобные эксперименты в местных климатических условиях.

«Вообще это травы, которые должны нас радовать, но у нас есть сомнения в том, что нам высадили те травы, которые должны быть в составе этого газона. Но коммунальщики в курсе, что косить там не нужно. Мы туда не подходим, пока работы не приняты», — добавила глава.

Напомним, что изначально горвласти готовы были выделить на эксперимент с мавританским газоном 1 790 844 рублей, однако индивидуальный предприниматель Дмитрий Калинин предложил за свои услуги 1 352 087 рублей (к слову, тот же предприниматель ранее стал победителем конкурса по вырубке и раскорчевке участка под гражданское кладбище в Медведевке).