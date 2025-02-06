Афиша Калининграда: вечеринки, кинопоказы и реконструкция в Багратионовске

Концерты в «Калининград Сити Джаз», «Бастионе» и «Ялте», трибьют «Depeche Mode» в исполнении группы «Лондон Париж» и симфонического оркестра в «Янтарь-холле», чемпионат и первенство Калининградской области по кикбоксингу в Светлогорске, кинопоказы в Доме молодёжи и Доме офицеров Балтийского флота, реконструкция взятия города Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, где и как провести предстоящие выходные.



В пятницу, 7 февраля, в 19:00 в Доме молодёжи состоится премьера короткометражного исторического фильма «Михаил Сперанский. Жизнь и государственная деятельность» режиссёра Яна Латыпова (16+). Формат встречи: введение — просмотр — обсуждение и подведение итогов за 2024 год. Особое внимание уделят составляющим сюжета фильмов — внутренней обстановке, внешним обстоятельствам и переживаниям героев.

В «Калининград Сити Джаз» 7 февраля выступит группа Meskaline Collective (18+). Концерт состоится в честь 80-летия со дня рождения музыканта и поэта Роберта Неста Марли. Вход — с 20:00, начало программы — в 21:00.





В «Бастионе» 7 февраля в 20:00 стартует большой концерт New version & AmonBeat (18+). На вечеринке прозвучат лучшие и проверенные временем хиты — Pink Floyd, HIM, Billy Idol, Eurythmics, Marilyn Manson, Oasis, Chris Isaak, Depeche Mode, «Наутилус Помпилиус», «Кино», «Агата Кристи» и другие. 8 февраля здесь же в 18:00 на сцену выйдут Balmi boy, ФамилиаS, «Кто-то с Кем-то» . «Такие разные группы, а кто их объединяет?! Антон Цикин! Человек, которому некогда скучать: вокал, гитара, бас, ударные, каверы, авторские песни — это всё он! Он и вам не даст впасть в уныние! А вместе с друзьями-музыкантами получится отличный концерт для почитателей качественного рока! В программе: авторское творчество и хиты русского и зарубежного рока!» — рассказывают организаторы. Вход — 300 руб.

8 февраля в клубе «Ялта» представят «разрывную» программу от Baklanshow, во время которой зрители погрузятся в мир сказочных героев, хоррора и мистики (18+). Обещают сценические костюмы, крутые декорации и бурю музыкальных эмоций. Начало концерта — в 20:00.





В «Янтарь-холле» 8 февраля «Лондон Париж» и Калининградский симфонический оркестр представят трибьют культовой группы современности «Depeche Mode» (12+). На концерте прозвучат лучшие песни всех лет в оригинальных аранжировках и с мощным видеорядом. Программа начнётся в 19:00.

Спектакль «Это тебе» пройдёт 8 февраля в «Доме китобоя» (16+). «„Это тебе“ — коллективное действие и одновременно социальный эксперимент, в котором нет контролирующих субъектов. Зрители сами выбирают степень своего участия, выстраивают взаимодействие друг с другом и с полученными артефактами, создают новые смыслы и проживают уникальный для каждого показа совместный опыт», — рассказывают в анонсе. Режиссёр — Никита Славич, драматург — Элина Петрова. Начало — в 17:00, стоимость — 900–1200 руб.





В спортивном зале ФОКа «Светлогорский» 8 февраля в преддверии Дня защитника Отечества состоится чемпионат и первенство Калининградской области по кикбоксингу. Предстоящие соревнования являются официальным отбором в состав региональной сборной команды, по результатам поединков определятся сильнейшие кикбоксеры, которые получат право представлять Калининградскую область на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа в Вологде. Торжественная церемония открытия соревнований пройдет в 11:00.

В воскресенье, 9 февраля, в Доме офицеров Балтийского флота состоится премьерный показ и обсуждение фильма «Ангелы в погонах» (18+). Фильм стал победителем XII Всероссийского кинофестиваля «Белая птица» в номинации «Лучший социальный документальный фильм». Начало — в 11:00, вход свободный.