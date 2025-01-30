В Багратионовске анонсировали реконструкцию взятия Прейсиш-Эйлау

Власти Багратионовска анонсировали реконструкцию взятия города Прейсиш-Эйлау (6+) в феврале 1945 года. О том, что мероприятие пройдёт 9 февраля на территории городского парка «Война и мир» сообщила временно исполняющая обязанности главы администрации Татьяна Филатова во время эфира «Центра управления регионом» 30 января.

«10 февраля — это день вхождения наших войск в бывший город Прейсиш-Эйлау, теперь это город Багратионовск, — напомнила Филатова. — Основные праздничные мероприятия будут проходить 9 февраля, это воскресенье. Ключевым событием будет реконструкция тех событий. Она будет проходить в самом городе, на территории парка „Война и мир“, там же будет организована полевая кухня».

Филатова также сообщила, что выставки, посвященные февральским боям в Восточной Пруссии (6+), пройдут в музеях Багратионовска и посёлка Владимирово.

Ранее администрация округа сообщала, что 10 февраля в 14:00 в Культурно-Досуговом центре Багратионовска (ул. Калининградская,10), состоится показ кинофильма разведгруппе «Джек» (6+).