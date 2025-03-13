«Ундервуд», «Рондо», Лепс и святой Патрик: афиша Калининграда на выходные

Концерты Григорий Лепса, а также Александра Иванова и группы «Рондо» в «Янтарном», коллектива «Ундервуд» на «Вагонке», бесплатные экскурсии в музее, иммерсивный спектакль, футбольный матч — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как не пропустить самые интересные события выходных.



14 марта в 16:00 в Калининградском историко-художественном музее состоится открытие выставки «Повесть воды: малые реки в большой природе», посвящённой Международному дню рек (6+). В экспозиции будут представлены фотографии, сделанные членами Союза фотографов дикой природы. Выставка познакомит посетителей с малыми реками — настолько малыми, что зачастую о них знают не все местные жители. Выставка продлится до 27 марта 2025 года.

В Музее изобразительных искусств 14 марта в 17:00 пройдут бесплатные кураторские экскурсии Лады Сыроватко по выставке «Магнетизм Гофмана» (6+). Искусствовед расскажет о произведениях 20 ведущих представителей белорусской графики и пяти калининградских художников — Ольги Дмитриевой, Натальи Баёвой, Юлии Горбуновой, Александра Кучина и Дмитрия Чайки, исследующих неослабевающее воздействие гофмановских образов на человека. Присоединиться к экскурсиям можно, купив билет на выставку.





В Доме китобоя 14 марта в 19:00 представят иммерсивный спектакль «Ужин в музее» (18+). «Вы погрузитесь в историю семьи китобоя, побываете на ужине в честь прихода китобойной флотилии, послушаете истории о молодом советском городе и, вполне возможно, узнаете в героях себя и своих близких. Здесь каждый гость может быть не просто зрителем, но и непосредственным участником шоу», — рассказывают организаторы. Стоимость участия — 3000 руб./чел., мероприятие рассчитано на группы 5-8 человек.

В «Янтарь-холле» 14 марта в 19:00 начнётся большой юбилейный концерт «Нам 40 лет» Александра Иванова и группы «Рондо» (12+). Организаторы обещают, что концерт не обойдется без сюрпризов: поклонников артиста ждут не только всем известные хиты, но и музыкальные новинки, свежие решения и творческие эксперименты. 15 марта здесь же семинар проведёт специалист по семейным отношениям Сатья (18+). Мероприятие начнётся в 18:00. А в 19:00 в «Янтарь-холле» покажут концерт «В ритме весны» (6+) в исполнении ансамбля «Калейдоскоп-Трио».





14 марта в 20:00 на «Вагонке» выступит певец и шоумен Олег Майами (16+), а 15 марта здесь пройдёт большой юбилейный концерт группы «Ундервуд» (16+). «Планируем отметить свои 30 лет так, чтобы этот вечер стал самым ярким событием года не только для нас, но и для всех, кто проведет этот вечер вместе с нами», — обещают организаторы.

В «Резиденции королей» 15 марта в 19:00 состоится концерт исполнителя Xcho (12+). «Xcho — это артист с неординарным стилем и харизмой, который с легкостью сочетает различные музыкальные жанры, создавая неповторимые композиции. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Загляните в мир завораживающей музыки Xcho и откройте для себя новые грани звукового восприятия!» — говорится в анонсе.

16 марта на сцене Дворца спорта «Янтарный» выступит российский певец Григорий Лепс (16+). Лепс так отзывается о своем творчестве: «Для любимых зрителей нужно петь или красиво, или... очень красиво!». Мероприятие начнётся в 19:00.





В «Бастионе» 16 марта в 18:00 отметят день Святого Патрика (18+). «Это настоящий фолк-фестиваль, который объединяет лучшие фолк-группы и школы ирландских и кельтских танцев! Если вы еще ни разу не слышали зажигательных ирландских композиций и не видели, как под них запросто могут танцевать огромные хороводы счастливых любителей этого праздника, — приходите на День Святого Патрика, и вы не пожалеете!» — обещают организаторы.

На «Ростех Арене» 16 марта пройдёт матч по футболу между волгоградским «Ротором» и саратовским «Соколом» (0+). Матч из Волгограда в Калининград «Ротор» перенес из-за состояния газона на своём стадионе. Начало матча запланировано на 14:00.