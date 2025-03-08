Волгоградский «Ротор» перенёс домашний матч Первой лиги в Калининград

Волгоградский «Ротор» из-за состояния газона на своём стадионе перенёс домашний матч Первой лиги России по футболу в Калининград. Об этом сообщил генеральный директор клуба Павел Никитин, его слова приводит пресс-служба команды.

Отмечается, что решение о проведении матча в Калининграде принял тренерско-административный штаб футбольного клуба. Это необходимо в целях полноценного восстановления игроков и сохранения недельного тренировочного цикла. После игры с «Балтикой» в 23 туре первенства «Ротор» останется в Калининграде, где будет готовиться к матчу с саратовским «Соколом». Эта встреча запланирована на 16 марта, когда балтийцы будут играть на выезде.

«Мы рассмотрели большое количество вариантов, куда можно было бы перенести наш домашний матч, но по различным причинам от них пришлось отказаться. Остановили свой выбор на Калининграде, поскольку туром ранее проводим там выездную игру. Команда останется в этом замечательном городе, будет готовиться в недельном цикле, мы исключим ненужные перелёты», — заявил гендиректор «Ротора».

Волгоградский клуб вынужден играть ближайшую домашнюю встречу на другом стадионе из-за состояния газона на «Волгоград Арене». Такое решение приняла комиссия Первой лиги после игры «Ротора» и «Урала» в матче 22 тура (0:0).

«По итогам проведения матча „Ротор“ — „Урал“ Комиссией ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей Первенства по футболу было принято решение о переносе следующего домашнего матча МЕЛБЕТ-Первенства России по футболу среди команд Первой Лиги сезона 2024-2025 годов между командами „Ротор“ и „Сокол“ 16 марта на резервном или ином другом стадионе», — сообщил также клуб.

Напомним, матч 23 тура Первой лиги между «Балтикой» и «Ротором» запланирован на 10 марта. Стартовый свисток на «Ростех Арене» прозвучит в 19:00 (0+). На данный момент балтийцы лидируют в таблице первенства.