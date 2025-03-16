«Начало новой жизни»: в Астрономическом бастионе прошёл субботник (фото)

В субботу, 15 марта, в Астрономическом бастионе прошёл субботник, организатором которого выступило волонтёрское движение «Хранители руин».

Волонтёры помогали новому собственнику объекта — производителю марципана «Pomatti» — очищать казематы и территорию бастиона от мусора и хлама и готовить их к будущему ремонту. Как и писали в анонсе организаторы, субботник стал «началом новой жизни старой крепости». «Хранители» предоставили участникам перчатки, респираторы, каски, инвентарь и горячий обед для волонтёров, а также провели экскурсию по бастиону после субботника. Как это было — в фоторепортаже Юлии Власовой.