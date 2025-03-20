Linkin Park с оркестром, «Сегодняночью» и КВН: афиша на выходные

«Сегодняночью» на «Вагонке», Ваня Дмитриенко и трибьют-шоу Linkin Park в «Янтарь-холле», «Хиты всех времен» в Бастионе, концерт OG Buda в «Резиденции королей» — выбирайте событие по душе и проведите выходные ярко. Подробности — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».

В пятницу, 21 марта, на «Вагонке» пройдёт концерт группы «Сегодняночью» (16+). «Что важно знать преданной аудитории? В этом году коллективу исполняется 25 лет. В планах группы провести большой и яркий концертный сезон, исполнять самые лучшие и неожиданные песни со всех пластинок: от „Кофе и сигареты“ до „Иррационального бадминтона“», — говорится в анонсе. Начало концерта — в 20:00.

21 марта в «Янтарь-холле» состоится новое трибьют-шоу Linkin Park с симфоническим оркестром. «Отметим День рождения Честера Беннингтона с размахом! Yalta Band с Симфоническим оркестром устроят настоящую рок-феерию», — обещают организаторы. Концерт начнётся в 20:00.

В ДК «Машиностроитель» в субботу, 22 марта, пройдёт ⅛ городской студенческой лиги КВН «Золотой осьминог» (12+). Участвовать будут команды из БФУ им. Канта, КГТУ, РУК КФ, КИТиС, КОМК им С.В.Рахманинова, КФ СПбУ МВД России и КФ МФЮА. Начало — в 18:00, вход свободный.



22 марта в «Бастионе» прозвучат «Хиты всех времён» — проверенные треки от классики Ace of Base до современных танцевальных песен (16+). Гарантируют «максимальный драйв», «потому что DJ Masha KuGa умеет разогреть публику на 100%». Начало — в 23:00, вход свободный.

В пабе «Лондон» 22 марта группа «Танцы+» исполнит «лучшие хиты от рока до попсы» (18+). Гостей ждут песни Гарика Сукачева, «Агаты Кристи», Найка Борзова, Сергея Шнурова, Басты, Юрия Шатунова, Виктора Цоя, Леонида Агутина и многих других исполнителей. Вход — с 20:00, начало — в 21:00.



В «Янтарь-холле» 22 марта в 19:00 начнётся концерт Вани Дмитриенко, начавшего весенний тур по 20 городам России (6+). На концерте зрителей ждёт живой звук, новые композиции, а также саундтреки из сериала «Плакса».

С большим сольным концертом в «Резиденции королей» 22 марта выступит OG Buda (16+). «Гриша едет к вам не один, а с Live Band. Любимые песни в „живой“ аранжировке, бешеная энергия и голоса, поющие в унисон. Что делать на концерте? Уверены, что вы сами знаете ответ на этот вопрос, скоро увидимся», — приглашают организаторы. Начало концерта — в 20:00.

В воскресенье, 23 марта, в Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова состоится концерт хоровой музыки «Этот большой мир» (6+). В программе прозвучат С.Линдмарк, Б.Чилкотт, К.Дженкинс, И.С.Бах и В.Чернышев. Специальным гостем станет заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных конкурсов, композитор Александр Гилёв.





В калининградском историко-художественном музее 23 марта в 12:00 пройдёт экскурсия по выставке «С французским шармом», на которой представлена самая крупная в мире частная коллекция французских шёлковых картин (12+). В экспозиции можно увидеть около 40 сорока картин из собрания Татьяны Шидловской. Выставка также дополнена произведениями декоративно-прикладного искусства и открытками из коллекции антикварного салона. Экскурсию проведёт искусствовед, куратор экспозиции Алёна Мирошниченко.