«Танцы Минус», Руссо, Салтыков и Ягудин: афиша Калининграда на выходные

В предстоящие выходные калининградцам предлагают вспомнить молодость сразу несколькими способами. Те, у кого юные годы пришлись на расцвет творческой карьеры Виктора Салтыкова, отправятся петь «Белую ночь» в Дом искусств. Любители романтики и восточной экзотики искупают в овациях Авраама Руссо в «Янтарь-Холле». Там же соберутся поклонники меланхоличного рока в исполнении «Танцев Минус» послушать про «половинку» и «город-сказку». Энергичные танцы предполагаются на дискотеке 90-х в «Бастионе». Из актуальной музповестки запланированы Pyrokinesis и Слава КПСС. Любители футбола также не останутся без порции эмоций. Подробности — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».

Пятница, 28 марта

Легендарные «Танцы Минус» соберут поклонников в «Янтарь-Холле» (12+). «В концертную программу войдут песни из последних релизов группы „С5етель“ и „Круги“, а также давно всем полюбившиеся хиты. Только представьте: „Половинка“, „Город“ и „Цветут цветы“, неповторимый голос Вячеслава Петкуна, потрясающая энергетика и поющие хором вы», — гласит анонс.





Те, кому ближе панк-музыка, отправятся в «Ялту» слушать подольскую группу «Йорш» (16+), которая намерена «громко отпраздновать своё 18-летие большим сольным концертом».

Рэпер из крымского посёлка Багерово Pyrokinesis (в миру Андрей Федорович) планирует в пятницу собрать «Вагонку» (16+). В среду организаторы концерта сообщили, что «уверенно приближаются к солдауту».

«Золотая классика русского рока» в исполнении New Version & Amonbeat прозвучит в клубе «Калининград Сити Джаз» (18+). Спеть хором предлагают хиты «Кино» и «Агаты Кристи». Также в музыкальном меню вечера «Наутилус Помпилиус», «Сплин», «Смысловые Галлюцинации» и Николай Носков.

«Всех, кому по душе блюз, соул, поп-рок и настоящая вечная музыка», ждут в баре «Бастион». «Самый жаркий концерт» (18+) обещают дать «непревзойдённые романтики» из группы Krissmen. Если «двух часов живого звука» вам будет мало, можно купить «билет в прошлое» и остаться на «Дискотеку 90-х» (18+). Ожидаются «танцы под хиты „Иванушек International“, „Руки вверх“, „Стрелки“ и знакомые всем треки Scooter и Dr Alban». Добавить романтики обещают «песнями Андрея Губина, „Миража“ и „Фристайл“».

Насладиться классической музыкой можно будет в областной филармонии на концерте «Опера, оперетта, мюзикл» (12+). В программе: Чайковский, Доницетти, Пуччини, Кальман и не только.

В рамках фестиваля «Баховские дни» оркестровые сочинения мастера исполнит на органе в четыре руки дуэт Artbene (Анна Ветлугина, Дмитрий Максименко). Послушать «Бранденбургские концерты» в Кафедральном соборе можно вместе с детьми, ведь возрастное ограничение — 6+.

Историю любви Джея Гэтсби к девушке из высшего общества, очаровательной Дэйзи Бьюкенен» на сцене вновь представят артисты областного музыкального театра. Мюзикл «Великий Гэтсби» по одноименному роману Фицджеральда могут посетить зрители от 16 лет. Показ также пройдёт 29 марта.

Поклонники Алексея Ягудина смогут увидеть своего кумира на сцене Дома искусств. На этот раз знаменитый фигурист и олимпийский чемпион предстанет в ином амплуа, сыграв ловеласа Джулиана в комедии «Неслужебный роман» (16+).

Комедию «Пижама на шестерых» (16+) анонсировал областной драматический театр. «Комедия положений, в которой сама идея перевертышей и подмен доведена автором до абсурда. Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается многолюдной вечеринкой с участием всех жен и любовниц», — интригует анонс.

Суббота, 29 марта

На «День Рагнара Лодброка» приглашает поклонников сериала «Викинги» и всех, кто хочет необычно провести время, поселение «Кауп» (0+). Обещают азы боевой подготовки, метание топоров, игру хнефатафл, гадание на рунах и прочие «средневековые» забавы.

König Tribute Band порадует фанатов «Ляписа Трубецкого», выступив в клубе «Склад» с программой «Трибьютской» (18+). Музыканты приготовили для зрителей «лучшее и мощное». Не обойдётся без знаменитых «Ау», «Ты кинула», «Евпатория» и «Сочи».

На рок-волне будут в субботу и гости караоке-бара «Квартирник». Хитами групп «Кино», «Кукрыниксы», «Король и шут» и прочих взбодрят зал El Rodriguez (18+).

«Будет круто до мурашей», — обещают «харизматичные музыканты» группы COD:A. Послушать танцевальные поп-хиты в их исполнении можно будет в клубе «Калининград Сити Джаз» (18+). Судя по афише, ожидать стоит как минимум произведения Юрия Шатунова, Евы Польны, Мити Фомина, МакSим и Zivert.

Все, кому промежуток между концертами The Hatters в Калининграде кажется слишком большим, смогут восполнить недостаток «шляпников» на трибьют-концерте в исполнении музыкально-театральной группы «Потерянное поколение». «Волна веселья, задора и настоящего джипси-рока» накроет посетителей бара «Бастион» (18+).

«Новое и лучшее» приготовил для своей аудитории «популярный советский и российский исполнитель, участник групп „Форум“ и „Электроклуб“ Виктор Салтыков со своим бэндом» (6+). «Запоминающийся голос, харизма и любимые песни: „Кони в яблоках“, „Белая ночь“, „Спасибо за день, спасибо за ночь“ вернут зрителей в пору их юности», — обещают организаторы.

В зеленоградском кафе «Солёная ворона» будут вспоминать Муслима Магомаева. С программой «Ты моя мелодия» (16+) выступит вокалист Санкт-Петербургской Филармонии Владимир Гудожников. Прозвучат песни «Чёртово колесо», «Лучший город Земли», «Королева красоты», «Последняя электричка» и другие.

«Шедевры классической музыки» подарят слушателям участники международного музыкального фестиваля для детей и юношества «Музыкальная весна» в областной филармонии (6+).

Московский Классический Театр «с гордостью» представит спектакль «Мастер и Маргарита» (12+) по роману Михаила Булгакова. «В этой постановке сочетаются элементы классических традиций и современных технологий, которые делают его интересным для любой зрительской аудитории как в России, так и за её пределами», — рассказывают организаторы.

В областном театре кукол пройдут спектакли «Как Колобок ума-разума набирался» (4+) и «Обыкновенное чудо» (16+). Показ спектакля «Чайка» (16+), вошедшего в список соискателей Национальной театральной премии «Золотая маска», пройдёт в драмтеатре.

Воскресенье, 30 марта





Окунуться в удивительный мир, придуманный детской писательницей и художницей Беатрис Поттер, смогут гости Дома офицеров Балтийского флота. Одноактный балет «Сказки озёрного края» (0+) в исполнении ансамбля танца «Янтарные миниатюры» можно увидеть лишь один раз в год. На сцене: танцующие белки, мыши с двухметровыми хвостами, забавные свинки и прочие животные в многослойных платьях в пол, камзолах и больших головных масках. «Музыка скомпилирована из частей известных балетных постановок и викторианских мелодий. Истории рассказаны просто и прямо, с некоторым почти неуклюжим очарованием», — гласит анонс. Начало спектакля — в 11:00.

В кукольном театре покажут «Аленький цветочек» (5+), «историю о настоящей любви и самопожертвовании».

На сцену «Янтарь-Холла» выйдут Авраам Руссо и восточный шоу-балет «Exotic Dance Show» с концертом «Во имя любви» (12+). Обладателей билетов ждут «нестареющие и новые хиты на русском и других языках, зажигательное шоу со жгучим восточным темпераментом».

В «Ялте» в рамках Sigma Tour выступит Слава КПСС (16+) — «российский рэпер, поэт, стример, баттл-рэпер», если верить «Википедии». А поверить придётся, ведь анонс не стали перегружать «лишними подробностями».

«Дать зрителю свой отборный юмор, как следует отпесочить мужской пол, а также выговориться на наболевшие темы без цензуры» в клубе «Калининград Сити Джаз» планируют Полина Гугунава «плюс три комикессы» (18+). Продолжительность stand-up шоу — 80 минут, но купившим билеты разрешается «прийти пораньше, чтобы отдохнуть до начала мероприятия в режиме ресторана».

Отчётный концерт «Ретро Киноплёнка» представит в клубе «Склад» вокальная студия A&A Studio (6+). Гостям обещают музыку из любимых фильмов.

Камерный оркестр Калининградской областной филармонии закроет международный музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна» (6+). В программе: Моцарт, Верди, Бах, Римский-Корсаков и другие.

Оперу Чайковского «Евгений Онегин» покажут в областном музыкальном театре (12+). «Все герои освобождены от стереотипных характеристик, прочно закрепленных на оперной сцене. История потеряла привычный глянец. Драма молодых пушкинских героев обрела в спектакле конкретность, предельную остроту, интимность и вместе с тем истинную глубину и масштабность. Хорошо знакомые бытовые подробности подняты на высоту метафоры, символа», — говорится в описании трёхчасового спектакля.

Groza (12+) по мотивам пьесы Островского прогремит в драмтеатре. «Режиссер Евгений Маленчев и артисты калининградской драмы перевели хрестоматийный текст „Грозы“, написанный в 19-м веке, на современный русский язык, переосмыслив сюжет драмы. Чтобы сократить дистанцию между зрителями и событиями пьесы, авторы спектакля перенесли действие в наши дни и сфокусировали внимание на отношениях в семье Кабановых», — рассказывают организаторы.

Калининградская «Балтика» сыграет с «Чайкой» из Ростова-на-Дону на «Ростех Арене» (0+). Начало матча — в 18:00.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»