Забег, велопарад и концерты: афиша Калининграда на выходные

Всероссийский марафон «Забег.РФ», велозаезд по улицам Калининграда, «Земля спорта — 2025» в Гусеве, концерты в «Бастионе», «Ялте», «Лондоне» и «Янтарь-холле» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем самые яркие события предстоящих выходных.

В пятницу, 23 мая, в «Янтарь-холле» в 19:00 начнётся «Супердискотека 2000-х» (12+). «Для вас споют артисты, чьи треки ставили на каждой дискотеке 2000-х, чьи названия вызывают доброе чувство ностальгии, чьи тексты мы знаем наизусть и будем петь и танцевать всем залом. Готовьтесь! Не пропустите это грандиозное событие — бронируйте билеты заранее!» — приглашают организаторы.

В «Бастионе» 23 мая пройдёт большой сольный концерт ко Дню рождения группы «Четыре», которая исполнит все свои песни, а также хиты Nirvana, «Король и Шут», «the Cranberries» и многих других групп (16+). Начало — в 20:00.

Российский рэп- и поп-панк-исполнитель Booker выступит 23 мая в 20:00 в «Ялте» (12+). Для категории Meet&Greet до концерта организуют автограф-сессию. Вход на концерт предусмотрен только по оригиналу документов.

В «Лондоне» 23 мая проведут «два часа зажигательной дискотеки» — за один вечер команда «#Газетыпишут» исполнит хиты множества культовых рок-групп, а также представит эксклюзивный диджей-сет (18+). Начало — в 21:00. 24 мая в 20:00 с лучшими каверами здесь выступит коллектив Konig Tribute Band (18+).





24 мая в Калининградской областной филармонии им. Е.Ф. Светланова в рамках фестиваля «Русская музыка на Балтике» состоится гала-концерт «Посвящение Елене Образцовой» (12+). Исполнители: участники музыкальных программ Культурного центра Елены Образцовой, лауреаты международных конкурсов Катарина Ябланович (Сербия), Исламбек Кемелов (Кыргызстан), солисты Калининградской областной филармонии, концертный духовой оркестр филармонии. В программе, посвящённой 185-летию П.И. Чайковского, прозвучат арии и ансамбли из опер русских и зарубежных композиторов.

В рамках IX Всероссийского полумарафона с синхронным стартом «Забег.РФ» пройдёт масштабный праздник бега (6+). Участники могут выбрать одну из 4-х дистанций: 1, 5, 10 или 21,1 км, принять участие может любой желающий от 6 лет. Маршруты дистанций пройдут с видами на знаковые достопримечательности Калининграда.

На стадионе в Гусеве 24 мая пройдёт региональный отборочный этап марафона «Земля спорта — 2025» (0+). Участие примут победители муниципальных соревнований из 19 районов Калининградской области.





Гости марафона смогут не только поболеть за участников турнира, но и присоединиться к соревнованиям, попробовав свои силы в конкурсах и викторинах. Традиционно на площадке будут работать фермерский рынок, стритфуд и ивенты для детей.

В воскресенье, 25 мая, в Калининграде пройдёт «День колеса», в рамках которого проведут массовый велозаезд по перекрытым улицам на дистанцию 13 км (12+). Развлекательная программа включит спортивные конкурсы и концертное выступление. Маршрут начнётся в центре города на ул. Дмитрия Донского, 1.

В «Янтарь-холле» 25 мая выступит оркестр CAGMO (6+). «Этническое звучание струнного оркестра, флейты и яркого вокала перенесет зрителей в атмосферу мрачного Континента, позволяя заново прочувствовать захватывающий сюжет и историю игрового мира. „Симфония Ведьмак при свечах“ — это настоящий подарок всем поклонникам этой удивительной вселенной», — рассказывают организаторы. Начало — в 18:00.

Концерт «Храни меня, мой талисман...» представят 25 мая в Калининградском историко-художественном музее (12+). В программе — произведения русской классики, вдохновленные творчеством А. С. Пушкина, которые исполнят солисты Илья Крестоверов и Анаит Мкртчян.