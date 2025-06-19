«Кино», «Каспийский груз», йога и выставки: афиша Калининграда на выходные

Выступление МОТа в ДС «Янтарный», концерт «Каспийского груза» в «Резиденции королей», выставки в Калининградском историко-художественном музее и «Воротах», «кинохиты» в филармонии, театрализованное представление в поселении викингов «Кауп», Международный день йоги на «Ростех Арене» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» делимся списком самых увлекательных событий предстоящих выходных.

В пятницу, 20 июня, в 19:00 в Железнодорожных воротах в рамках проекта «Культур-мультур» пройдёт лекция «Каспар Давид Фридрих: руины души в вечности» (0+). «На лекции поговорим о том, как Каспар Фридрих превращал природу в символы вечного и бренного, почему его работы называют „живописью тишины“, как в его искусстве отразились идеи романтизма и личные переживания. Лекция будет понятной даже тем, кто не разбирается в искусстве, но хочет почувствовать его глубину», — обещают организаторы. Стоимость участия — 500 руб., часть собранных средств направят на развитие волонтёрского движения и уход за историческими руинами.

В Калининградском историко-художественном музее 20 июня в 16:00 начнётся экскурсия по выставке «Хождение за три моря», посвящённой индийской культуре (0+). На выставке представлены около 300 экспонатов, в том числе скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, посуда, мебель и народные костюмы. Лекцию проведет заведующая художественным сектором Валентина Покладова.

Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», возглавляемый дирижёром Владимиром Спиваковым, выступит 20 и 21 июня в «Янтарь-холле» (6+). «Здесь каждый музыкант — яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня, который, благодаря многолетней и кропотливой работе своего бессменного художественного руководителя маэстро Владимира Спивакова, входит в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию, признание и высочайшую репутацию», — говорится в анонсе. В программе прозвучат произведения Чайковского, Рахманинова, Бартока и Боккерини.

Лауреаты международных конкурсов Анна Ушакова (фортепиано) и Мария Гаврилюк (орган) 20 июня в Калининградской областной филармонии исполнят программу «Кинохиты. От Баха до Морриконе» (6+). На концерте прозвучит музыка Циммера, Тирсена, Баха, Морриконе, Гладкова, Бетховена и других композиторов. Начало — в 19:00.





В «Сигнале» в пятницу появится группа «On Time», которая представит новую программу в стиле соул и фанк (16+). «Благодаря оригинальным аранжировкам, многие уже хорошо знакомые композиции прозвучат для вас по-новому. Яркое, сочное звучание духовых и вокала придадут ещё больше энергии и ламповой атмосферы известным хитам Gnarls Barkley, La Roux, Earth Wind & Fire, Jamiroquai, Average band», — приглашают организаторы. Начнётся выступление в 20:30.

Команда This is magic подготовила на 20 июня программу треков в «очень неожиданных аранжировках и машапах» (18+). В пятницу в «Лондоне» кавер-группа исполнит песни Рианны, Бейонсе, Nirvana, «Руки Вверх» и даже Ирины Аллегровой. Начало — в 21:00.

В клубе «Склад» 20 июня проведут вечеринку «Love is...» в стиле 90-00-х (18+), на которой прозвучат «золотые хиты всех времён». Старт — в 21:00.

В субботу, 21 июня, в «Бастионе» группа R.E.D. и вокалист Денис Козак сыграют любимые хиты раннего и позднего периода творчества «Кино» (21 июня — день рождения Виктора Цоя). Организаторы гарантируют «два часа живого звука и мощной энергетики», а также более 20 легендарных треков, знакомых каждому фанату Цоя. Концерт (18+) начнётся в 20:00.

Во дворце спорта «Янтарный» в субботу выступит МОТ — российский исполнитель, сочетающий хип-хоп и RnB нулевых (12+). Обещается расширенная программа «с живым бэндом, сочным звуком и динамичной танцевальной частью». Начало — в 19:00.

«Каспийский груз» 21 июня появится с концертом в «Резиденции Королей» (16+). «Не просто рэп, а целая философия жизни обычного человека, доступная и понятная каждому. Уникальные биты и проникновенные тексты с глубоким смыслом. Слушать эту музыку, значит, поймать особый вайб брутальной романтики», — пишут в анонсе. Группа выступит в рамках юбилейного тура, посвящённого 10-летию нашумевшего альбома «Сторона А сторона Б».

В поселении викингов «Кауп» в субботу в покажут театрализованное огненное представление «Сердце дракона» — «удивительную историю о том, как драконы и легенды оживают» (0+). Цена детского входного билета — 700 руб., взрослого — 1200. В стоимость входят мастер-классы по кузнечному делу и ходулям, метание топоров, средневековые игры, прохождение квеста «Руины Одина», а также гадание на рунах. Шоу стартует в 22:30.





Отметить Международный день йоги предлагают на «Ростех Арене» 21 июня с 10:00 до 13:00 (6+). Мероприятие состоится при поддержке проекта «Йога в парке» и Посольства Индии в Москве. Гостей ждёт практика «Сурья Намаскар» или «Приветствие солнцу», медитация по методу Йога Нидра, мастер-классы от преподавателей, а также розыгрыш подарочных сертификатов. Вход свободный.

В воскресенье, 22 июня, в арт-пространстве «Ворота» состоится кураторская экскурсия по фотопроекту «Объектив Победы» (6+). Руководитель проекта Анна Карпенко расскажет об уникальных снимках и фотокорреспондентах войны, создавших шедевры народной памяти в труднейших условиях. Начало — в 13:00, вход свободный.