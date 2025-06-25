День молодёжи, DJ-встречи и фитнес-битва: чем занять школьников в конце июня

Родители ежегодно сталкиваются с задачей организовать летний досуг детей, оставшихся вне детских лагерей и других государственных программ. «Новый Калининград» составил путеводитель по мероприятиям ближайших выходных и следующей недели, которые привлекут внимание школьников разных возрастов.

27 июня на площадке молодёжного клуба «Музыкальная лаборатория» (Батальная, 32а) пройдёт DJ-встреча с экспертом (12+). «Участники смогут познакомиться с настоящим dj-пультом, узнать лайфхаки и крутые примочки, а также самостоятельно создать dj-сет», — рассказал молодёжный клуб на своей странице «ВКонтакте». Начало в 18:00.

Там же 28 июня пройдёт караоке-вечер (12+), на котором каждый сможет спеть свои любимые песни. Начало в 18:00.

30 июня в 12:00 в клубе «Медиацентр» (Советский проспект, 128) состоится мастер-класс по видеосъёмке со спикером Александром Столбовым (16+). Медиасобытие пройдет в два этапа: теория и практика. Вторая часть мастер-класса запланирована на территории «Студхауса» БФУ имени Канта. Участники познакомятся со съёмочным оборудованием, постановкой кадра и монтажом видео. Регистрация на мастер-класс обязательна по ссылке.

В последние выходные июня в Калининграде отметят День молодёжи (0+). Фестиваль пройдёт в течение двух дней на территории острова Канта, где молодых людей ждут четыре тематических пространства: «Знай», «Люби», «Гордись» и «Приумножай».





27 июня с 15:00 по 19:00 пространство «Приумножай» подготовило семейный пикник (0+). На территории обещают активности для семей, плетение браслетов из бисера, вечернее караоке, спортивные мастер-классы, диск-гольф и другое.

С 19:00 по 20:30 от пространства «Люби» пройдет мастер-класс «Блог с нуля: как начать и куда двигаться» (0+). На занятии расскажут простой способ запуска личного блога: с чего начинать, откуда черпать идеи, как избежать эмоционального выгорания и наслаждаться процессом.

На главной сцене в первый день празднования в 17:30 выступит музыкальная группа «Вахтин» (12+), а в 19:00 — коллектив «DEREЗА» (12+).

28 июня с 12:00 по 13:00 в сквере молодых семей пройдет тренировка по йоге, а с 16:00 по 17:00 состоятся гонки дронов от КГТУ. Также с 16:00 по 19:00 будут показывать кино под открытым небом (12+).



28 июня в рамках празднования Дня молодежи на территории острова Канта состоятся третьи в этом сезоне соревнования «Фитнес-Битва» (16+). Начало в 14:00. Здесь участники могут посоревноваться в упражнениях фитнеса и установить личные рекорды в приседаниях, отжиманиях от пола, берпи, прыжках через скакалку и т.п. Предварительную заявку на участие нужно оставить по ссылке.

Помимо этого, на фуд-кортах гости фестиваля смогут попробовать уличную еду, посетить экскурсии, тематические встречи, ярмарки талантов и многое другое. Получить бесплатный билет и посмотреть полную программу всех пространств можно по ссылке.

Текст: Ангелина Пономарева, фото из архива «Нового Калининграда»