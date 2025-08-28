«Территория мира», «Гроздь», опен-эйр рок: афиша Калининграда на выходные

Опен-эйр «Территория мира — Территория музыки» на острове Канта, фестиваль рока в «Бастионе», гастрономический праздник «Гроздь» в Светлогорске, День гуляния по крышам в Музее янтаря, шоу трёх роялей в «Янтарь холле», День города в Гвардейске — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как не пропустить самые яркие события последних выходных лета.

На острове Канта в выходные пройдёт опен-эйр фестиваль «Территория мира — Территория музыки» (6+). Классические произведения исполнит Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского под управлением трёх разных дирижёров. «В первый день за пульт встанет дирижер МАМТ имени К.С.Станиславского и Вл. И.Немировича-Данченко Федор Безносиков. На второй день его сменит дирижер „Геликон-опера“ Филипп Селиванов, а в финале — Арсентий Ткаченко, постоянный приглашенный дирижер камерного оркестра Владимира Спивакова „Виртуозы Москвы“, который в начале года был назначен главным дирижером Большого симфонического оркестра. Задачи у всех разные: из года в год „Территория мира“ показывает разные жанры, посвящая свои дни опере, крупным симфоническим формам и концертам для оркестра с солирующими инструментами», — рассказывают организаторы. Билеты можно приобрести по ссылке.

В «Бастионе» 29-31 августа пройдёт «Фестиваль рока, творчества и свободы» (16+). Калининградские коллективы и солисты «устроят настоящий праздник» на открытом воздухе. Обещают огненное шоу, интерактивные представления, фудкорт, ярмарку хэнд-мейда, мастер-классы, чиллаут-зону и развлечения для всей семьи. Вход свободный.

Поп- и рок-вечеринка начнётся 29 августа в 21:00 в «Лондоне» (18+). «KELVIN band приготовил для вас новую сочную программу, собрав лучшие хиты разных лет. „Крошка моя“ или „Хали-Гали“, „Седьмой лепесток“ или „Выхода нет“ — в эту пятницу объявляется перемирие. Поём и танцуем вместе с тобой», — приглашают организаторы.

Группа «Четыре» выступит в пятницу с хитами зарубежного рока в баре Morrison (18+). Концерт начнётся в 20:00, в 22:00 свой диджей-сет представит DJ Haldej.

Клуб «Склад» 29 августа «превратится в эпицентр настоящего рок-урагана» (18+). На сцене появятся группы «Творческий кризис», «Килджой» и «The shot day». Начало — в 20:00.





Нетворкинг для предпринимателей состоится 29 августа в пространстве «Сигнал» (16+). Встречу проведёт эксперт в области цифровых экосистем, основатель стартапов в IT и креативных индустриях Антон Иртегов.

В пятницу Музей янтаря проведёт акцию, приуроченную к неофициальному празднику — Дню гуляния по крышам (0+). «В этот день можно будет прогуляться по крыше Музея янтаря, посмотреть на город с высоты и сделать прекрасные фотографии. Подняться на смотровую площадку можно будет и в вечерние часы вместе с нашим гидом», — говорится в анонсе. Сеансы пройдут в 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.

Резиденты шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков в пятницу со своей программой выступят в «Янтарь-холле» (12+). «Наш творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя — вот то, что вдохновило и помогло создать для вас наше новое Шоу, с которым мы, обязательно, будем и в вашем городе! В шоу включены как самые любимые вами номера, так и абсолютно новые!» — рассказывают организаторы. Программа начнётся в 19:00.

В субботу и воскресенье в Светлогорске пройдёт первый балтийский эногастрономический фестиваль «Гроздь» (18+). В программе предусмотрены стрит-фуд, фермерская ярмарка, а также обширная праздничная и деловая программа для профессионального сообщества города и области. В течение двух дней здесь будет работать научно-познавательная площадка, в программе которой запланированы выступления экспертов от науки, виноградарства и мастер-классы. В рамках большой концертной программы выступит Илья Хвостов и группа «МЫсли вслух». На фудкорте под открытым небом будут готовиться блюда локальной и мировой кухни от шеф-поваров.

В Гвардейске 30 августа отметят День города (0+). В сквере искусств на ул.Тельмана организуют выставку художников Калининградской области и детской художественной студии Елены Дмитриевой, живое выступление Jazz Band Trinket (саксофон, бас-гитара, ударные инструменты), а также концерт струнного электродуэта AVVE Project. На стадионе Гвардейска проведут турнир по волейболу среди детских команд и чемпионат области по футболу. Основную программу представят в Гвардейске на площади Победы. На 22:55 запланирован запуск праздничного фейерверка. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.





Музей искусств 29 августа организует пешеходную экскурсию по окрестностям бывшего пригорода Кёнигсберга — Форштадта (12+). «В центре внимания — индустриальное наследие и промышленная архитектура. Мы прогуляемся от здания Музея искусств в сторону бывшей Большой крановой набережной», — уточняют в анонсе. Экскурсия начнётся в 11:00, билеты можно купить в кассе музея.

В караоке-баре «Квартирник» 30 августа выступит группа New Version & Amonbeat (18+). Коллектив исполнит каверы на лучшие хиты русского рока. Концерт начнётся в 20:30.

Любимые песни русского рока прозвучат в субботу и в «Лондоне» (18+). Группа «Четыре» сыграет хиты «Арии», «Алисы, «Сплин», «Танцы Минус» и многих других звёзд. Начало — в 21:00.

В воскресенье, 31 августа, в «Янтарь-холле» состоится шоу трёх роялей Bel Suouno (6+). На концерте «прозвучат уже полюбившиеся зрителям авторские композиции солистов — Кирилла Гущина, Антона Мосенкова и Никиты Хабина — пианистов, которых нужно слушать, на которых хочется смотреть и от которых получаешь невероятный заряд эмоций и вдохновения». В программе: Бетховен, Вивальди, Бах, Queen, Дюк и другие. Начало — в 19:00

«Музыку на века» исполнят в воскресенье в Калининградском историко-художественном музее (12+). Калининградский областной оркестр русских народных инструментов сыграет песни «С чего начинается Родина?», «На безымянной высоте», «Белой акации гроздья душистые», Анаит Мкртчян (сопрано) и Илья Крестоверов (баритон) исполнят проникновенные вокальные партии. Концерт начнётся в 15:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»