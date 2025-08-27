Создатель витражей в филармонии Юрий Смирнягин: «В конце были даже аплодисменты»

45 лет назад бывшая кирха Святого Семейства, построенная в 1907-м, получила вторую жизнь после реконструкции. Концертный зал с уникальной акустикой открылся в Калининграде 22 августа 1980 года. Неповторимую атмосферу под его сводами создает, в том числе, полифоническая цветная мозаика витражей в стрельчатых готических окнах. Об истории создания 20 витражей филармонии рассказал их автор, известный калининградский художник-монументалист, член Союза художников России Юрий Смирнягин.

— Юрий Иванович, расскажите, с чего все началось?

— Я даже не ожидал, что буду делать такую работу. Автор проекта архитектор Горбач поставил перед руководством города вопрос о создании утраченных после войны витражей, что нужно делать их только на старинной свинцовой основе. В Калининграде такого опыта не было. Городские власти обратились в Вильнюс — там ответили, что у них нет технологической базы, и отправили в Ригу. В Риге заказ приняли, прислали очень солидную смету. Она напугала наших, они решили отказаться от договора, но не от своей идеи. Это я потом узнал.

Мне позвонил Павел Михайлович Горбач с предложением сделать здесь классические витражи. Тогда еще никакой реставрации не было. А в «Облкоммунпроекте» Горбач с инженерами обсуждали, как в полуразрушенной кирхе устроить концертный органный зал.





— Вы думали о том, чтобы восстановить ее родные исторические витражи?

— К сожалению, фотографий довоенных окон не существует, и воссоздать их уже невозможно. Ну, я, конечно, сразу же приехал на склад стройматериалов, который был в кирхе. Зашел в прорубленный справа огромный проем стены. В центре зала стояла большая грузовая машина. Темнота, окна заложены и забиты, только наверху было грубое остекление. Я провел большую разведку, прошелся вокруг несколько раз, перерыл землю, нашел стеклышки от старинных витражей кирхи, штук 10. Действительно, они здесь были на свинцовой основе, остатки свинца я тоже нашел.

— В советское время о библейских образах не могло быть и речи. Какое вы получили задание?

— Сначала работа над эскизами. Заказ был очень сложный. Мне были сразу поставлены условия: никаких изображений и сюжетов. Витражи должны быть сугубо орнаментальные, то есть в больших оконных проемах надо сделать орнамент без всякого содержания. Для художника это такие рамки и ограничения... Но пришлось согласиться.

В Риге предлагали сюжетные витражи, поэтому и смета была очень дорогостоящей. Дело в том, что в нашем творчестве существуют расценки. Они работают таким образом: самые дешевые — это орнаментальные произведения. А если создается сюжет, цена высокая. То есть мне заказали сделать подешевле. Но я никогда не думаю об этом, я просто делаю свою работу.





— Понравились заказчикам ваши эскизы?

— Первые эскизы я сделал в 1977 году, они были как цветочное поле. В Калининграде их приняли. Денисову понравились, и по цене подходят. Я их повез в Москву, потому что был закон, что все работы на периферии, превышающие по стоимости 40 тысяч рублей, должны рассматриваться на специальном экспертном совете при Министерстве культуры СССР. Вот меня и отправили на утверждение.

Приехал, показал, рассказал — приняли, правда, «со скрипом». Я вернулся — и можно было исполнять, но все-таки выкроил время для доработки и сделал другие эскизы — те, что теперь в этом зале. Наши деятели культуры, входящие в калининградский худсовет, горячо поддержали мою работу. Не постесняюсь сказать, обсуждая второй вариант эскизов на совете в Москве, очень крупные художники, эксперты их хвалили, и в конце были даже аплодисменты.

— Кто и как воплощал ваш замысел?

— Во-первых, надо было наладить в Калининграде витражное производство. Нас с Павлом Михайловичем /Горбачем/ пригласили в горисполком на встречу с Виктором Васильевичем Денисовым. Он спросил: мы можем это сделать в Калининграде? Здесь не было никакой базы, и он об этом знал. Конечно, можем, сказал я, но для этого нужно создать станок для изготовления свинцовой жилы.





Окончив Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной, где преподавание было на высочайшем уровне, я прошел школу мастерства как художник-монументалист. Сегодня это академия имени Штиглица. Там нас обучали всем технологическим процессам, которые существуют в мире, и такой станок был. Я сделал его чертежи. И вот нашли завод, руководству было дано задание от города. Так мы создали станок для производства жилы, которая стала основой плоских витражей филармонии. Правда, на сегодняшний день он куда-то исчез.

Другой вопрос: витражи должны быть цветные. Только на одном складе в городе нашли сигнальное стекло. Цветов: желтого, красного, серого, синего — конечно, было недостаточно. Я вспомнил, что при обжиге возможно изменение цвета. И вот, обжигая красный, мы превращали его в оранжевый, желтоватый, то есть сделали цветовую градацию. Это кухня, о ней обычно не говорят.

Я набрал бригаду из восьми человек, обладающих ремесленными навыками. Обучал, как обращаться со свинцом, как паять, как закладывать жилу, соединять стекла. Нам выделили три помещения в художественно-производственных мастерских. Трудились с утра до вечера. Потом сами монтировали, лазили по лесам, укрепляли витражи в окнах. Тяжело это все вспоминать, ответственность была большая. Здание сдавалось в определенные сроки.





— Витражи получились изысканными, музыкальными, органными. Что вы заложили в эти цветные мозаики?

— Постоянно думал над этим, что-то пришло сиюминутно, быстро, и был длительный поиск... Это творчество. Центральные окна в алтарной части посвящены победе добра над злом. Отсюда образ Георгия Победоносца, крамола по тем временам. Эта тема лежала в основе всех окон: единство людей в борьбе за добро и торжество победы. Меня вдохновляло такое явление, как фейерверк, салют. Мы же не объясняем, что означают эти цветные огни. Просто взлетели в небо яркие красивые полосочки, звездочки — как орнамент... А люди радуются, восхищаются, хлопают.

Это двигало мною, а разные люди могут прочитывать произведение искусства по-своему. Это закономерно, но музыка — она всегда несет элементы какого-то величия, она гуманна в своей основе, она оптимистична, настраивает человека на хорошее. В основном это торжество, победа здравого смысла.





Протокол заседания художественного совета Калининградских художественно-производственных мастерских по приему работы автора Смирнягина Ю.И. для зала органной музыки от 06.09.1978 г.

Повестка дня: Просмотр эскизов витражей для зала органной музыки автора т. Смирнягина Ю.И.

Из выступлений.

Доцент кафедры филармонии КГУ т. Калинников Л.А.:

— Решение найдено удачное и нуждается в одобрении. В целом будет украшать зал и помогать восприятию музыки. Работа соответствует функциональному назначению зала. Контрастирующие переходы цвета соответствуют назначению органной и оркестровой музыки. Декоративные аккорды звучат в общей композиции и будут создавать определенный настрой у слушателя.

Председатель Союза писателей КО т. Иванов Ю.Н.:

— Звучащий цвет и форма линий передает ощущение звучащей музыки.

Председатель худсовета т. Михайловский В.М.:

— Автор долго и серьезно работал над этой темой, и результат налицо. Каждое из окон звучит самостоятельно, и одно очень органично дополняет другое. Автору еще предстоит серьезная работа в материале, чтобы не утерять эффект, звучащий в красках. Светлый контур хорошо держит изображение, что позволяет емко развивать тему в каждом из окон... В целом ансамбль решен очень удачно. Белая окантовка вокруг каждой композиции является находкой автора...

Представитель филармонии, музыковед т. Луганский Н.Л.:

— Испытываешь внутреннее волнение при виде произведения, в котором автору удалось уйти от показа момента сиюминутности, от требований и логик только сегодняшнего дня. Витражи создаются надолго, и в них должно присутствовать нечто вечное, главное, существенное. Автору удалось быть неконкретным, ненавязчивым, не диктатором в этой работе. В ней живет не только органность в широком смысле, в ней есть ощущение вечности, динамики. А музыка — это динамика. В заданном пространстве решено движение времени. Очень интересная, яркая работа. Этот зал необходимо будет посещать только потому, что можно будет видеть эти витражи. Автор пошел по пути классического перевода темы: строго, серьезно, не прибегая к сиюминутному оформительству.

Постановили: работа заслуживает воплощения в материале. Все высказывания положительны. Решение принято единогласно. Председатель и члены худсовета (подписи).