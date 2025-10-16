Дни Эрмитажа и литературы, Алсу и выставка Союза архитекторов: афиша на выходные

Мероприятия в культурных учреждениях региона в рамках «Дней литературы», Дни Эрмитажа в Музее изобразительных искусств, инструментальное шоу группы «OTTA» и концерт Алсу в «Янтарь-холле», фестиваль «очень тяжёлой музыки» в Ялте, трибьют-концерты в «Бастионе», «Лондоне» и «Квартирнике» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» подсказываем, как провести предстоящие выходные интересно.

В пятницу, 17 октября, в Музее искусств состоится презентация книги «Михаил Пиотровский. Эрмитаж земной и небесный» (12+). «Книга напечатана вручную на станке XIX века на бумаге ручного литья, одета в переплет из шелковистого темно-синего атласа. На страницах книги представлены размышления Михаила Пиотровского об истории Эрмитажа и его сегодняшнем дне, о взаимоотношениях музея с современным искусством и с публикой, о влиянии на жизнь страны и мира...» — рассказывают организаторы. Вход свободный, необходима предварительная запись по телефону 8 (4012) 46-71-43.

Вечером 17 октября в Музее искусств в рамках Дней Эрмитажа пройдёт творческая встреча с фотографом-художником Эрмитажа Юрием Молодковцом, в ходе которой будет представлен его проект «Солнце в музее». Фотограф расскажет, что такое музейная и арт-фотография, какие задачи стоят перед современным фотографом и в чем заключаются особенности работы с музейным контекстом. Посещение бесплатное, необходима предварительная запись по телефону 8 (4012) 46-71-43.

С пятницы по воскресенье в культурных учреждениях региона пройдут мероприятия «Дней литературы». В Калининградской областной научной библиотеке 17 октября состоится творческая встреча с поэтом и художником Андреем Ренсковым, 18 октября там же проведут показ документального фильма «Гомеры русской весны», поэтический вечер с участием лауреата премии «Книга года» Дмитрия Воденникова и творческую встречу с Полиной Орынянской (12+). 19 октября в библиотеке прочитает лекцию кандидат философских наук Андрей Тесля (12+). В Калининградском областном историко-художественном музее все три дня будет работать ярмарка «Книжный остров» (6+). С подробной программой мероприятий «Дней литературы» можно ознакомиться по ссылке.





В музее «Фридландские ворота» в выходные будет возможность посетить юбилейную выставку «Нам 75 лет. Калининградское отделение Союза архитекторов России», которая откроется 16 октября в 17:00. (12+). «Выставка — это не просто демонстрация архитектуры, а взгляд в будущее нашего города через призму творчества и профессионализма местных архитекторов за последние 10 лет (2016–2025 гг.). Здесь вы увидите избранные проекты и реализованные строения, которые формируют облик современного Калининграда», — пишут в анонсе. Экспозиция будет работать до 30 октября.

Инструментальное шоу «MediaStorm» 17 октября пройдёт в «Янтарь-холле» (6+). Свою новую программу в сопровождении симфонического оркестра представит группа «OTTA». «Сочетая в себе мощь симфонического звучания, игривость поп-музыки и глубину инди-рока, коллектив создает неповторимую атмосферу, которая захватывает сердца слушателей по всему миру. В их звучании переплетаются новые и классические жанры, рождая уникальную смесь симфо-попа, инди-рока, электроники и фолка», — рассказывают организаторы. Начало — в 19:00.

Во Дворце спорта «Янтарный» 17 октября состоится турнир «King of Warriors» памяти Героя России Алексея Катериничева, в рамках которого «будут представлены 9 бескомпромиссных поединков по правилам профессионального кикбоксинга и ММА» (6+). Начало состязаний — в 18:00.





На сцене «Лондона» 17 октября появится группа «Акцент» (18+). Коллектив представит программу «12 месяцев Джаза». Концерт начнётся в 21:00.

Впервые в Калининграде большой сольный концерт даст SQWOZ BAB, который 17 октября на «Вагонке» исполнит свою программу Mature Malai (18+). «Вас ждёт лютый движ, смех, танцы и энергия, которую невозможно повторить в наушниках. Такой экспириенс не скачать, можно только прочувствовать его вживую», — приглашают организаторы. Начало — в 20:00.

В баре Morrison в пятницу гостей ждёт живой концерт группы El Rodriquez (18+). Коллектив представит хиты классического и хард-рока. Старт — в 20:00.

Трибьют-шоу группы Scorpions в исполнении Black Bulls и Васи Меркьюри пройдёт 17 октября в 20:00 в «Бастионе». В субботу, 18 октября, здесь состоится кавер-шоу «Рок-микс любимых хитов» — «гремучая смесь рока, поп-музыки и мировых хитов» (18+). Концерт начнётся в 20:00.

В исполнении группы «Танцы+» в «Лондоне» в субботу прозвучат хиты поп- и рок-музыки (18+). Коллектив сыграет песни Басты, Билана, Найка Борзова, Григория Лепса и многих других российских звёзд. Начало — в 21:00.

В караоке-баре «Квартирник» 18 октября выступит группа «Четыре», которая исполнит классику русского рока (18+). Концерт начнётся в 20:30.





Фестиваль «очень тяжёлой музыки» запланирован на вечер субботы в «Ялте» (18+). На сцене появятся группы Conquester, Noye, Incurable, Captain Bigzod и Katana. Фестиваль стартует в 18:00.

Новую концертную программу по творчеству итальянского композитора Людовико Эйнауди представит 18 октября оркестр Cagmo в «Янтарь-холле» (6+). В первом акте программы будут исполнены самые известные саундтреки Эйнауди, в том числе музыка к фильмам: «1+1», «Чёрный лебедь», «Земля кочевников». Во втором акте — уникальные аранжировки, дополняющие музыку Эйнауди оркестровыми деталями. Концерт начнётся в 18:00.

В воскресенье, 19 октября, на сцене светлогорского Театра эстрады появится певица Алсу, которая выступит в сопровождении симфонического оркестра (12+). В программу войдут новые песни, а также «талисманы творчества Алсу»: «Свет в твоем окне», «Зимний сон», «Иногда». Начало — в 19:00.

В филармонии 19 октября состоится концерт «На балу у Кальмана» (6+). Арии, дуэты, сцены, оркестровые фрагменты из оперетт Имре Кальмана исполнят концертный духовой оркестр филармонии, солисты Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, Юлия Василькова, Ксения Азарнина, Динара Сарсекеева и Александр Иванников. Начало — в 18:00.

Произведения Мендельсона, Баха, Франка, Дебюсси и других композиторов прозвучат в воскресенье в Кафедральном соборе в органном исполнении Жана Нувель-Алу (6+). Концерт начнётся в 18:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»