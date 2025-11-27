«Ленинград», «Заточка», «Балтика» vs «Спартак»: афиша Калининграда на выходные

Предстоящие выходные порадуют интересными и яркими событиями жителей и гостей Калининграда. После долгого перерыва во Дворце спорта «Янтарный» выступит сразу с двумя концертами группа «Ленинград». Ироничный рэп-рок в исполнении «Заточки» прозвучит на «Вагонке». За юмор на этот раз отвечают стендап-комик Надя Джабраилова и команды лиги международного союза КВН «Запад России». Ну а болельщики «Балтики» будут наблюдать за противостоянием со «Спартаком». Подробности — в обзоре «Афиши Нового Калининграда».

Пятница, 28 ноября

Во дворце спорта «Янтарный» «после долгого перерыва» дважды выступит «Ленинград» (18+). «Нас ждёт встреча с любимыми песнями и непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Драйв и угар в духе „Ленинграда“ гарантированы. Шнуров с нами», — сообщают организаторы. Второй концерт запланирован на 29 ноября.

Латино-джаз в исполнении группы «Акцент» прозвучит в клубе «Калининград Сити Джаз» (18+). «Готовьтесь к жаркому вечеру, где ритмы Латинской Америки встречаются с изысканностью джаза», — говорится в анонсе.

«Мощный трибьют-вечер» запланировали в баре «Бастион» (18+). В программе «всё самое лучшее и известное от титанов мировой музыки» — Depeche Mode, Pink Floyd, Kraftwerk, INXS, Oasis, Moby. Всё это вперемешку с «Танцами минус», «Смысловыми галлюцинациями» и «Агатой Кристи». Исполнители — New Version & Amon Beat.

«Ценителей быстрых ломаных ритмов» ждут в клубе «Склад». Вход на мероприятие Drum’N’Bass for MASS (18+) свободный. «Обновлённый состав, много новой музыки. Будет громко и ярко, быстро и не скучно», — обещают организаторы.

Органный концерт «Величественный Бах и мелодии Франца Листа» (6+) приглашает посетить Калининградская областная филармония. «Органистка филармонии, лауреат международных конкурсов Анна Юсупова представит программу, наполненную величественной красотой органа и глубокой эмоциональностью музыкальных произведений», — гласит анонс.

Мюзикл «Снегурочка» (16+), созданный к 200-летию со дня рождения Александра Островского, покажет Калининградский областной музыкальный театр. «Блаженство или смерть? Что предначертано холодному сердцу, ищущему любовь в мире людей, где наблюдается „сердечная остуда“? Чтобы пережить лишь миг „сладкого дара“, предстоит познать ревность и предательство, зависть и корысть и даже саму смерть. Эта история останется вечной легендой», — рассказывают авторы постановки. Мюзикл также можно посмотреть 29 ноября.

Вспомнить историю Полиграфа Полиграфовича Шарикова приглашает Калининградский драматический театр. Михаил Булгаков написал свою саму известную повесть «Собачье сердце» (16+) 100 лет назад. «Как она прозвучит сегодня? Станет ли Шарик жертвой человеческого безумия? Или Преображенский станет жертвой созданного им существа? Режиссер Евгений Маленчев, балансируя в спектакле между смехом и ужасом, не только сохраняет сюжет повести, но и авторское определение жанра — чудовищная история. Вечные вопросы о природе человека, ответственности науки и цене социальных экспериментов делают произведение Булгакова по-прежнему актуальным», — говорится в описании.

Суббота, 29 ноября

Провести вечер «бодро и драйвово» под золотые хиты лихих «девяностых» и гламурных «нулевых» приглашает «Калининград Сити Джаз» (18+). Группа «Газеты пишут» обещает поп и рок хиты — от «Иванушек» и Шуры до «Мумий Тролля» и «Агаты Кристи».

Тех, кто не привык смешивать рок и поп, ждут в «Бастионе» (18+). Группа Kelvin планирует включить в сет-лист песни групп «Кино», «Чайф», «Сплин» и многих других.

«Не школа барабанов» готовит «13-й счастливый отчётный концерт» (12+). На сцену клуба «Склад» выйдут 30 учеников, «чтобы показать всё, чему научились». «Что вас ждёт? Живая музыка с мощным и насыщенным звуком, который заставит биться ваше сердце быстрее. Атмосфера энергии, драйва и настоящего праздника музыкального искусства», — говорится в анонсе. Знакомые ритмы услышат поклонники Kiss, Muse, System of a Down, Prodigy, Rammstein и многих других.

В караоке-баре «Квартирник», где «даже упоминание попсовых песен под категорическим запретом», выступят El Rodriguez. В рок-меню вечера «Кукрыниксы», «Агата Кристи», «Кино», «Сплин», «КняZz», «Ляпис Трубецкой», «Король и Шут» (18+).

В клубе Yalta пройдёт Phobia V: Dark Side — «ночь, когда мир погружается в бескрайнюю тьму, и границы реальности тают» (16+). Указанные жанры — рок и метал. Лайн-ап: Call The Vatican, Ape On The Rocket, Mr. Mygatt, Conquester и Electrolize.

Весело провести вечер можно на стендап-шоу Нади Джабраиловой в ДК железнодорожников (18+). «Буду делиться тем, что поняла, и тем, что до сих пор так и не поняла. Жду всех, кому по душе уютный юмор о жизни, взрослении и поиске своего места. Ну, и кому просто кайф, тоже приходите», — приглашает участница проекта «Женский стендап» на ТНТ.

В областной филармонии прозвучит «Музыка, покорившая мир» (6+). В программе произведения Чайковского, Вивальди, Шопена, Бетховена и других композиторов.

Groza «прогремит» в Калининградском драмтеатре. Посмотреть семейную драму по мотивам пьесы Александра Островского приглашают зрителей от 12 лет.

Любители футбола на «Ростех Арене» будут наблюдать за противостоянием «Балтики» и «Спартака» (0+). Матч пройдёт в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги. Начало встречи — в 18:30. Напомним, что для посещения матчей РПЛ необходима карта болельщика.





Воскресенье, 30 ноября

В светлогорском «Янтарь-холле» пройдёт Финал лиги международного союза КВН «Запад России» (12+). В юмористической битве сойдутся команды «Будь проще» (калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА), GoodWin (Колледж информационных технологий и строительства), «Поршни» (Калининградский государственный технический университет) и «Это самое» (калининградский филиал Российского университета кооперации).

На сцену «Вагонки» с презентацией нового альбома выйдет группа «Заточка» (18+). «Мы намерены оглушать новыми песнями, добавить огонька уже легендарными хитами, заставлять срываться в бешеный пляс, удивлять музыкальными сюрпризами», — обещают исполнители.

Большой сольный концерт в честь премьеры новой песни даст группа «Который час» в «Бастионе» (18+). Приглашаются все желающие провести «незабываемый вечер в атмосфере драйва и любви».

«Денискины рассказы» можно не только читать, но и слушать. В филармонии пройдёт музыкальный спектакль по рассказам Виктора Драгунского (6+). «Смешные истории Дениски Кораблёва и его друга Мишки Слонова, рассказанные артистами филармонии, заставят смеяться и детей, и родителей, ведь любимые истории, как „Тайное становится явным“, „Главные реки Америки“, „Профессор кислых щей“ знакомы нам с самого детства. А музыка Владимира Шаинского и Евгения Крылатова, в том числе знаменитая колыбельная, исполненная на органе, поможет более полно раскрыть образы героев.Приглашаем всех вернуться в беззаботное детство», — говорится в анонсе.

Трагифарс «Зойкина квартира» (16+) покажут в драмтеатре. «Булгаков изображает дно Москвы 20-х годов прошлого века, где под вывеской приличной и модной пошивочной мастерской оказывается притон и дом свиданий. Главная героиня Зоя — его хозяйка», — напоминают авторы постановки, обещая передать «атмосферу лихорадочной, пёстрой и вульгарной жизни московской квартиры». Режиссёр — народный артист России — Михаил Салес. В роли Зои — Наталья Салес.





Всероссийский день органа (6+) отметят в Кафедральном соборе. Бах, Мендельсон, Франк, Литез и Видор прозвучат в исполнении французского органиста Йоанна Вексо, который в 25 лет стал титулярным органистом Собора Парижской Богоматери, а сегодня — органист Кафедрального собора в Нанси, рассказывают организаторы.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»