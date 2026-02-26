Пресняков, танцевальное шоу, русский рок: афиша Калининграда на выходные

Зима в Калининграде завершается концертами и яркими шоу. В последние дни февраля в регионе выступят заслуженный артист РФ Сергей Пенкин, итальянский оперный певец Алессандро Сафина, пройдут вечера русского рока и живой музыки. В первый день весны в Калининграде появится Владимир Пресняков, а в светлогорском «Янтарь-холле» будет представлено танцевальное шоу Tango Amore. О музыкальных программах, выставках и клубных событиях — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».



27 февраля

New Version & Amonbeat в «Лондоне» сыграют хиты легенд русского рока (18+). «Врываемся в весну с мощным ассорти из песен легенд русского рока. Настроение на высоте. А под хиты „Танцы Минус“, „Смысловых Галлюцинаций“, „Кино“, „Наутилус Помпилиус“, „Агаты Кристи“, „Би-2“, „Сплин“ вечер обещает быть особенно жарким», — обещают организаторы. Концерт начнётся в 21:00.

В «Бастионе» в пятницу группа Last Broadcast представит концертную программу, на которой прозвучат главные хиты Radiohead: Creep, Street Spirit, No Surprises и многие другие (18+). Начало — в 20:00.

Живой концерт группы Krissmen запланирован в баре Morrison (18+). Коллектив исполнит хиты блюза, соула и рока. Начало — в 20:00.

В «Янтарь-холле» свой юбилейный концерт представит заслуженный артист РФ Сергей Пенкин (12+). «Специально для нового шоу создается современная, красочная сценография, видеоконтент позволит зрителям вспомнить разные периоды жизни и творчества артиста, и, конечно, Сергей порадует поклонников разнообразием своего репертуара», — рассказывают в анонсе. Выступление начнётся в 19:00.

«Звукоряд великих экранов оживёт» в зале Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова (6+). Камерный оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, лауреата международных конкурсов Елены Толкачёвой и солисты Калининградской областной филармонии перенесут гостей «в мир легендарных саундтреков». В программе: музыка Эннио Морриконе, Эдуарда Артемьева, Нино Роты, Микаэла Таривердиева. Начало — в 19:00.





28 февраля

В «Бастионе» в субботу запланирован Dark Rave (18+). «Создатель культовой „Янтарной Кислоты“ — INSPIRA — лично приглашает вас в мир безудержного драйва и неограниченного рейва. Это не просто вечеринка, это портал в другое измерение. Приветствуются самые смелые и стильные образы. Cyberpunk, Necro, Rave-прикид — будь собой, будь на стиле!» — приглашают организаторы. Начало — в 20:00.

«Огромный арсенал зажигательных песен» представит в «Лондоне» коллектив «Танцы Плюс» (18+). Гостей ждут песни «Агаты Кристи», Найка Борзова, Басты, Виктора Цоя, Леонида Агутина и многих других. Концерт начнётся в 21:00.

Итальянский оперный певец Алессандро Сафина в сопровождении Калининградского симфонического оркестра выступит в «Янтарь-холле» (6+). «Помимо классической музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом, а также известная композиция Luna с альбома Insieme a Te, знакомая многим как саундтрек самого популярного телесериала „Клон“. В сочетании с симфоническим оркестром выступление Алессандро Сафина позволит раскрыть наиболее смелые оттенки голоса, его необычайную полётность и объём звучания», — пишут в анонсе. Начало — в 18:00.

В Калининградской областной филармонии в исполнении органа, рояля, скрипки и гобоя прозвучит «музыка, покорившая мир» (6+). В программе: произведения Альбинони, Вивальди, Марчелло, Бетховена, Чайковского, Шопена, Бизе, Уильямса, Листа и Баха. Программа запланирована на 18:00.



Концерт «Звуковые фрески барокко» пройдёт в Кафедральном соборе (6+). Александр Ахремко (труба) и Елизавета Морозова (орган) исполнят арии, сюиты и пассакалии самых известных композиторов этой эпохи — Генделя, Шайдта, Торелли, Баха, Альбинони и Телемана. Начало — в 18:00.





1 марта

В Калининградском музее изобразительных искусств для посещения будет доступна выставка «Путешествие матрёшки» (16+), на которой представят работы воспитанников детских домов и интернатов из разных стран. Организаторами выставки выступили Благотворительный фонд «Миссия» и Калининградский музей изобразительных искусств. В экспозиции покажут 63 матрёшки, выполненные вручную в образах национальных костюмов России, Беларуси, Греции, Армении, Вьетнама и других стран. Посетители смогут узнать историю каждого экспоната с помощью аудиогида по QR-кодам. Выставка будет до 5 апреля. Вход на выставку свободный при покупке билета на любую из действующих экспозиций музея.

В филармонии в воскресенье пройдёт сольный концерт лауреата международных конкурсов имени П.Чайковского, имени Королевы Елизаветы в Брюсселе Александра Гиндина (6+). «Это удивительно талантливый артист, самобытный исполнитель, один из самых востребованных музыкантов современности. В его фортепианной игре эмоциональность и яркость красок сочетаются с виртуозным пианизмом, тонкостью, интеллектом и глубоким осмыслением музыки. В первый день марта на сцене филармонии Александр Гиндин представит свою новую программу, в которой прозвучат произведения Шумана, Рахманинова, Листа и Шопена», — рассказывают в анонсе. Концерт начнётся в 17:00.

Танцевальное шоу Tango Amore покажут в «Янтарь-холле» (6+). «Шоу Tango Amore в исполнении выдающихся профессиональных танцоров-завораживающее театральное действо, знойные ритмы и элегантность танцоров увлекают зрителя в омут страсти. Танец, где партнеры в постоянном движении, где мужчины в смокингах и лакированной обуви, а женщины на высоких каблуках и в роскошных платьях, рисуют его сложный узор, их синхронность, техника, трюки, интерпретация и виртуозность вызывают изумление», — убеждают организаторы. Начало запланировано на 16:00.

На сцене ДС «Янтарный» с живым концертом появится Владимир Пресняков (6+). «Благодаря новым аранжировкам все песни, за которые вы любите артиста, обрели новое рождение, звучат современно и очень актуально, но при этом Владимир остается верен себе, потому что он настоящий музыкант, и превращает свой концерт в реальное музыкальное шоу», — подчёркивают в анонсе. Начало — в 19:00.



