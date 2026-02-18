В Музее искусств анонсировали выставку матрешек, созданных детьми

Все новости по теме: Культура
В Музее искусств анонсировали выставку матрешек, созданных детьми

В Калининградском музее изобразительных искусств откроется выставка «Путешествие матрёшки» (16+), на которой представят работы воспитанников детских домов и интернатов из разных стран. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму.

Экспозиция объединит авторские матрёшки, созданные детьми и подростками, которые уже были показаны в ряде городов России и зарубежья, в том числе в Сыктывкаре, Москве, Витебске, Могилёве, Вильнюсе и Дербенте. Теперь проект впервые представят в Калининграде.

Организаторами выставки выступили Благотворительный фонд «Миссия» и Калининградский музей изобразительных искусств. Выставка будет работать с 19 февраля по 5 апреля.

В экспозиции покажут 63 матрёшки, выполненные вручную в образах национальных костюмов России, Беларуси, Греции, Армении, Вьетнама и других стран. Посетители смогут узнать историю каждого экспоната с помощью аудиогида по QR-кодам.

Пресс-служба уточнила, что вход на выставку свободный при покупке билета на любую из действующих экспозиций музея.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter