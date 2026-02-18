В Музее искусств анонсировали выставку матрешек, созданных детьми

В Калининградском музее изобразительных искусств откроется выставка «Путешествие матрёшки» (16+), на которой представят работы воспитанников детских домов и интернатов из разных стран. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму.

Экспозиция объединит авторские матрёшки, созданные детьми и подростками, которые уже были показаны в ряде городов России и зарубежья, в том числе в Сыктывкаре, Москве, Витебске, Могилёве, Вильнюсе и Дербенте. Теперь проект впервые представят в Калининграде.

Организаторами выставки выступили Благотворительный фонд «Миссия» и Калининградский музей изобразительных искусств. Выставка будет работать с 19 февраля по 5 апреля.

В экспозиции покажут 63 матрёшки, выполненные вручную в образах национальных костюмов России, Беларуси, Греции, Армении, Вьетнама и других стран. Посетители смогут узнать историю каждого экспоната с помощью аудиогида по QR-кодам.

Пресс-служба уточнила, что вход на выставку свободный при покупке билета на любую из действующих экспозиций музея.