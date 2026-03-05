Женский день, коты, стендап и «Гжель»: афиша Калининграда на выходные

Первые мартовские выходные в Калининграде и области пройдут под знаком музыки, весеннего настроения и Международного женского дня. С 6-го по 9-е марта калининградцев и гостей региона ждут новые выставки в музеях, органные концерты, музыкальный фестиваль, рок-выступления, тематические вечеринки и мюзикл с хитами прошлых лет. «Новый Калининград» собрал самые заметные события ближайших дней.



6 марта

В Музее янтаря в выходные можно будет познакомиться с «Доступной роскошью». Выставка винтажных украшений 1930-1960-х годов открывается 5 марта (6+). В экспозиции будет представлено 257 предметов, созданных в основном в период «золотого века» костюмных украшений в США. Винтажную коллекцию общей страховой стоимостью более 6 млн рублей Музей янтаря получил в дар в сентябре 2025 года. Выставка «Доступная роскошь» будет открыта в зале «Цоколь» до 26 апреля. Посещение доступно по отдельному билету (80-200 руб.) и в рамках общего осмотра музея.

Проект «Формула любви: цветы, коты и ты» откроют в пятницу в Музее искусств (0+). «Приглашаем разделить вместе с нами весеннее настроение и разгадать формулу самого прекрасного и вдохновляющего чувства. А также увидеть множество котов в самых разных интерпретациях: от уличных задир до кота-джентльмена в галстуке и шляпе. И полюбоваться на портрет города весной, с распахнутыми окнами и черепичными крышами», — пишут в анонсе. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура мастеров второй половины XX и начала XXI веков из коллекции Музея. Выставка будет работать до 19 апреля.

В Кафедральном соборе проведут концерт «От Баха к романтизму» (6+), где на органе сыграет победитель Международного конкурса имени Иоганна Себастьяна Баха в Лейпциге — Михаэль Шёнхайт (Германия). Концерт начнётся в 19:00.

«Саундтреки на органе» прозвучат в Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова (6+). В программе: произведения И.С.Баха, Г.Гладкова, Дзё Хисаиши, Дж. Уильямса, Х.Циммера, Э.Морриконе. Начало — в 19:00.

Большая праздничная программа, посвящённая легендам зарубежной сцены, пройдёт в «Бастионе» (16+). Уникальное шоу обещает представить группа New Version & AmonBeat. Начало — в 20:00.

На сцене «Вагонки» в пятницу появится рок-группа «Гудтаймс» (18+). «Отцы фитнес-рока, повелители хиромантии, группа, ставшая легендой при жизни, проехавшая тур длиною в жизнь», — так характеризуют коллектив в анонсе. В программе — «яркое шоу, любимые песни, зажигательные танцы и сотни сожжённых калорий». Начало — в 20:00.

«Незабываемое путешествие в мир магии музыки и танца» обещает устроить группа «Магия» в «Лондоне» (18+). Гостей ждут яркие кавер-версии популярных хитов, танцевальные композиции, а также авторские аранжировки. Концерт начнётся в 21:00.





7 марта

В светлогорском «Янтарь-холле» в 17:00 состоится музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» (6+). «Проект объединяет симфоническую классику и джазовую импровизацию и знакомит публику с молодыми виртуозами — восходящими звёздами российской исполнительской школы», — рассказывают организаторы. В программе: импровизации на темы произведений Бернстайна, Грига, Гершвина, Фролова, Римского-Корсакова и других. Концерт пройдёт в сопровождении Калининградского симфонического оркестра под управлением дирижёра Ивана Никифорчина.

Участники фестиваля выступят в субботу и в Кафедральном соборе (6+). «В начале весны в Калининград приедут молодые музыканты — участники фестиваля Дениса Мацуева „Диалог поколений“ Варвара Заруднева, Владимир Карякин и Лев Бакиров, которые представят произведения композиторов-романтиков и тех, кто вплетал ленты романтических идеалов в последующие эпохи», — говорится в анонсе. Начало в 18:00.

Органно-вокальный концерт «Аве Мария» пройдёт в филармонии (6+). «Эта программа — прекрасная коллекция ярких и выразительных произведений, поднимающих нас над повседневностью и мирской суетой в те высшие сферы, где царствует свет, любовь и радость, несомненно, наполнит души всех и каждого гармонией, добром и покоем», — рассказывают в анонсе. Для гостей прозвучат органные и вокальные сочинения Баха, Каччини, Пьяццолы и других западноевропейских композиторов. Начало — в 17:00.

На сцене «Резиденции королей» появится Олег Савченко («ЛСП») (16+). «Это не концерт — это разряд тока, который пробьет тебя до костей. Он изменит пространство, пробудит скрытую силу и вырвет тебя из обыденности», — уверяют организаторы. Начало — в 19:00.

Исполнительница Lady Waks выступит в субботу на «Вагонке» (18+). «Lady Waks — икона bass-сцены. Человек, который десятилетиями формирует вкус, энергетику и стандарты того, что называется правильной музыкой! Неоднократный лауреат крупнейших мировых наград, включая трижды полученную премию Breakspoll и International Breks Awards в номинации „Лучший диджей“», — рассказывают в анонсе. Начало — в 22:00.

В «Лондоне» коллектив «Танцы +» представит «лучшие хиты в лучшем исполнении» (18+). Гостей ждут песни «Агаты Кристи», Найка Борзова, Басты, Виктора Цоя и многих других. Концерт начнётся в 21:00.

Живой концерт группы New Version & AmonBeat запланирован в баре Morrison (18+). Начало — в 20:00.

В «Бастионе» проведут фирменную диско-пати с «улётным DJ-set от Inspira» (18+). «Зажигаем до утра под любимые танцевальные хиты 90-х и нулевых! Танцы до утра, подарки от бара, драйв и наша музыка — все, как мы можем!» — обещают организаторы. Начало — в 23:00.

Konig Tribute Band отпразднует в «Ялте» своё пятнадцатилетие (18+). В списке приглашённых гостей, которые поздравят коллектив: Илья Хвостов («Мысли Вслух»), Сергей Рогулев («Роковой Год»), Евгений Лебедев (LP) и другие. Концерт начнётся в 20:00.





8 марта

В «Янтарь-холле» в воскресенье в 12:00 с программой «Танцевальный калейдоскоп» выступит Государственный академический театр танца «Гжель» (0+). «Это переплетение эмоций танцев разных народов в едином хореографическом празднике. Программа показывает всё художественное многообразие репертуара театра, где представлены технически сложные хореографические композиции, уникальные костюмы, созданные для современного зрителя в исполнении яркого молодого коллектива», — рассказывают в анонсе.

Вечером, в 16:00, в «Янтарь-холле» к Международному женскому дню представят эстрадные и оперные хиты (6+). С концертом «Вдохновение весны» выступят Илья Крестоверов и Владимир Гудожников. В 17:00 Государственный академический театр танца «Гжель» покажет программу «Танцы народов мира» (0+).

В «Лондоне» «ГазетыПишут» сыграют «чувственный и мощный концерт-баттл легендарных песен Валерия Меладзе и золотых хитов Леонида Агутина» (18+). Начало — в 22:00.

Группа R.E.D. подготовила эксклюзивную программу «Рок-микс любимых хитов», которую исполнит в «Бастионе» в честь Международного женского дня (16+). После концерта свой диджей-сет представит Inspira. Начало — в 20:00.





9 марта

В Калининградской областной филармонии в понедельник покажут мюзикл «Я подарю тебе Париж!» (12+). «Приглашаем зрителей стать участниками волшебного мюзикла, в котором под неувядающие хиты со старых пластинок герои будут танцевать танго, влюбляться, рассказывать романтические истории и петь. Со сцены прозвучат все лучшие и самые любимые мелодии 30-х годов: „Прекрасная маркиза“, „Брызги шампанского“, „Рио-Рита“, „Му-му“, „В Кейптаунском порту“ и другие. Все это — в исполнении Концертного духового оркестра и солистов филармонии, танцевальной группы Ансамбля песни и пляски Дважды Краснознамённого Балтийского флота», — пишут в анонсе. Начало — в 17:00.

В «Резиденции королей» проведут «Женский стендап» (18+). «Проблемы, которые поднимают участницы „Женского Стендапа“ в своих монологах, близки и понятны самой широкой аудитории. А дерзкий юмор комиков придет по душе даже искушенным ценителям стендапа. Хотите наконец узнать, о чем действительно думают женщины? Приходите на концерт „Женского Стендапа“!» — приглашают организаторы. Состав артистов: Ирина Мягкова, Мария Маркова, Маргарита Родина, Найка Казиева, Карина Мейханаджян, Вика Македонская, Настя Чубарова. Программа запланирована на 19:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»