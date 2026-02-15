«Доступная роскошь»: Музей янтаря анонсировал выставку винтажных украшений

Фото: сайт Музея янтаря
В Музее янтаря 5 марта будет открыта выставка «Доступная роскошь. Выставка винтажных украшений 1930-1960-х годов» (6+). Анонс размещён на сайте учреждения.

На выставке будут представлены 257 предметов, созданных в основном в период «золотого века» костюмных украшений в США. В собрании представлены самые знаменитые изделия «Coro» («Коро»). В коллекции есть броши-дуэты, которые закреплялись на патентованной в 1931 году металлической раме и позволяли обладательнице как носить два отдельных украшения, так и соединять их в одну композицию. Более сорока предметов коллекции маркированы клеймом фирмы «Trifari» («Трифари»), «одной из самых известных и ценимых фирм, основанной в первом десятилетии XX века эмигрантом из Италии Густаво Трифари, происходившим из семьи ювелиров».

«Владелица коллекции Ирена Волова (6.04.1956, Владивосток — 5.03.2024, Калининград) была неординарным и разносторонним человеком. Винтажные украшения были важной частью ее жизни, и она хотела, чтобы широкий круг людей мог знакомиться с этой коллекцией и всем, что она символизирует и представляет. Поэтому Ирена завещала передать свое „сокровище“ в коллекцию музея, который она хорошо знала, любила, и где она впервые познакомилась со своим увлечением на всю оставшуюся жизнь. С 2008 по 2010 год Ирена Волова работала в Музее янтаря заведующей отделом выставок и проектов, проводила лекции и экскурсии, организовывала международные мероприятия. В это время Ирена познакомилась с темой винтажных украшений и начала свой путь коллекционера», — рассказывают организаторы.

Коллекцию винтажных украшений общей страховой стоимостью более 6 млн рублей Музей янтаря получил в дар в сентябре 2025 года. Выставка «Доступная роскошь» будет открыта в зале «Цоколь» с 5 марта по 26 апреля. Посещение доступно по отдельному билету (80-200 руб.) и в рамках общего осмотра музея.


