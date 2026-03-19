«Балтика», «Баховские дни» и Светлана Сурганова: афиша Калининграда на выходные

Матч «Балтики» с «Сочи», фестиваль «Баховские дни», спектакль с Данилой Козловским, выступление группы «Сурганова и Оркестр», трибьют Linkin Park — предстоящие выходные в Калининграде обещают быть громкими и насыщенными. С 20 по 22 марта в городе запланированы концерты, театральные постановки, мастер-классы и творческие встречи — от классической музыки до рок-шоу. Подробнее — в афише «Нового Калининграда».

20 марта

В «Бастионе» группа R.E.D. представит яркое кавер-шоу «Рок-микс любимых хитов» — «гремучую смесь рока, поп-музыки и мировых хитов» (18+). Коллектив исполнит хиты от «Зверей» и «Руки Вверх» до Linkin Park и Queen. Начало — в 20:00.

Живой концерт группы El Rodriguez с хитами классического и хард-рока состоится в баре Morrison (18+). Начало — в 20:00.

Коллектив «Газеты Пишут» в «Лондоне» представит программу «Попса против КиШ» (18+). Организаторы обещают «яркое, эмоционально насыщенное и танцевальное шоу». «Кроме концерта, вас ждёт также эксклюзивный диджей-сет от команды „Газеты Пишут“, Ретро-Фото, Битва хоров, Песни на выбор, розыгрыш единственной в мире футболки на память об этом вечере и зажигательная дискотека после концерта на всю ночь», — говорится в анонсе. Начало — в 21:00.

В «Янтарь-холле» в сопровождении симфонического оркестра появится Yalta Band (12+). Коллектив представит трибьют-концерт Linkin Park в честь 50-летия вокалиста Честера Беннингтона. Начало — в 20:00.





21 марта

На «Ростех Арене» в субботу «Балтика» проведёт домашний матч против «Сочи» (0+). Ранее калининградская команда минимально обыграла ЦСКА в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги. Игра закончилась массовой потасовкой в самом конце компенсированного времени.

В арт-пространстве «Ворота» с концертом «Зримая музыка» выступит музыкант духовых инструментов (флейты, кларнет, окарины) Евгений Дорофеев (0+). «„Зримая музыка“ — продуманное путешествие, в ходе которого слушатель погружается в переживание приходящих к нему образов. Это глубокое погружение в живое звучание, где каждая мелодия раскрывается как история; тонкая, многослойная, проживаемая здесь и сейчас», — рассказывают организаторы. Вход — с 17:30, начало — в 18:00.

В Калининградском историко-художественном музее проведут художественный мастер-класс в рамках цикла «В морях твои дороги» (12+). «Под руководством художника Елены Ананьиной вы: узнаете об особенностях жанра марины и композиционных приёмах обоих художников, научитесь передавать состояние морской стихии — от штиля до шторма, напишете собственный этюд с морским пейзажем или изображением корабля, вдохновляясь работами мастеров», — говорится в анонсе. Начало — в 12:00.

Открытие фестиваля «Баховские дни» пройдёт в Кафедральном соборе (6+). В программе — выступление титулярного органиста собора Мансура Юсупова и ансамбля Collegium Musicum под руководством Олега Романенко. Музыканты представят три кантаты Баха («На всё Воля Божия», «Что хочет Бог, всегда тому и быть», «Возьми своё и пойди»), написанные в 20-е годы XVIII столетия. Концерт начнётся в 18:00.

Спектакль-шоу «Фрэнк» с участием Данилы Козловского пройдёт 21 марта в «Янтарь-холле» (18+). «Главное впечатление, с которым выходит зритель после шоу: „Мы такого не ожидали!“. Хотите весело, душевно и содержательно провести вечер? Вам точно нужно идти на спектакль-шоу Frank», — приглашают организаторы. Начало — в 18:00.

В «Бастионе» выступит Just Vasya — музыкант и поэт из Санкт-Петербурга (16+). Концерт начнётся в 20:00.

Танцевальные хиты всех времён прозвучат в «Лондоне» (18+). Группа «Келвин» исполнит хиты Lumen, «Сплин», «Мумий Тролль», «Кино» и многих других. Начало — в 21:00.





22 марта

В Кафедральном соборе в воскресенье представят программу «Бах — 1685 — Гендель» в честь 341 года со дня рождения великих композиторов барокко (6+). «Георг Фридрих Гендель родился почти за месяц до Иоганна Себастьяна Баха и почти в 90 милях от него. У музыкантов были общие друзья и коллеги. Они знали творчество друг друга и восхищались им, но при этом никогда не были знакомы лично. Солистка Большого театра России Александра Дурсенева (меццо-сопрано) и лауреат премии Органист года Даниэль Зарецкий создали концерт-диалог двух гениев», — пишут в анонсе. Концерт начнётся в 18:00.

С программой (6+), посвященной Году единства народов России, на сцену Калининградской областной филармонии выйдут молодые звёзды Московской консерватории: Макарий Чирков (орган), Андрей Усков (фортепиано), доценты Николай Агеев (кларнет) и Дмитрий Бородаев (гитара), Мария Звягина (скрипка). Гости услышат Трио для скрипки, кларнета и фортепиано Хачатуряна, Andante maestoso из концертной сюиты из балета «Щелкунчик» Чайковского, Романс Рахманинова, Пьесу в блюзовом стиле Фролова, «Арабески» для гитары и органа и этюды-картины, написанные участником концерта Дмитрием Бородаевым. Начало запланировано на 17:00.

В «Янтарь-холле» пройдёт большой концерт группы «Сурганова и Оркестр» (6+). «„Сурганова и Оркестр“ недавно отметили 20-летие своей творческой жизни. Но, невзирая на годы, коллектив сохраняет бодрость и задор, и не теряет способности каждый год удивлять свою публику новыми песнями, идеями, концертными программами. Группа существует вне шаблонов и форматов, своей разножанровостью не вписываясь ни в одно музыкальное течение. Сплав полярных жанров отражает широту творческого диапазона команды», — отмечают в анонсе. Начало — в 18:00.

Концерт «Алиса в Зазеркалье саундтреков» проведут в клубе «Склад» (18+). «Музыкальная дуэль двух миров, где вам предстоит стать судьёй. С одной стороны — Красная Королева с её железной логикой и порядком. С другой — Белая Королева с её верой в чудо и творчество. Между ними — Алиса, которая ищет свой путь. И находит его в музыке. Мы взяли саундтреки, знакомые до дрожи, и превратили их в аргументы в этом вечном споре взрослого и ребёнка внутри нас», — рассказывают организаторы. Начало — в 18:00.

В «Бастионе» пройдёт творческая встреча «Морю весны!» в честь весеннего равноденствия и Дня Балтийского моря (18+). «В этот вечер мы ищем стихии в словах: солёную свежесть балтийских берегов, прозрачность талого снега и первой капели, ветер перемен, который дует с залива и зовёт за горизонт. Нас будет вдохновлять живая музыка от дуэта „Без брони“ и Маргариты Зуй-Косак. А ещё, с интересным визуальным перформансом у нас выступит художница Екатерина Смирнова. Несём стихии песни о море, о Солнце, о природе, о людях, о жизни», — приглашают на событие. Начало — в 16:00, необходима предварительная запись.





Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»