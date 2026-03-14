Талалаев снова удалён: «Балтика» минимально обыграла ЦСКА (фото)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Калининградская «Балтика» минимально обыграла ЦСКА в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги. Игра закончилась массовой потасовкой в самом конце компенсированного времени, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Всё решил гол Брайана Хиля на 63-й минуте. В конце игры судья показал вторую жёлтую карточку Андрею Талалаеву за пинок мяча на ауте армейцев. Игрок ЦСКА в ответ толкнул тренера балтийцев, после чего началась массовая потасовка на поле. Менеджер москвичей Фабио Челлестини покинул пределы своей технической зоны и тоже получил за это наказание. Игру приостановили в общей сложности на четыре минуты: потасовка перенеслась в подтрибунное помещение, куда ушли Талалаев и Челлестини. Отметим, что тренера ЦСКА арбитр Кирилл Левников также удалил.

Таким образом, Талалаев получил красную карточку во второй своей игре в Премьер-лиге подряд. Напомним, что тот же Левников удалил тренера «Балтики» в матче со «Спартаком», из-за чего калининградской командой три игры подряд руководил Юрий Нагайцев.

По итогам 21-го матча в РПЛ балтийцы набрали 39 очков и обошли армейцев в турнирной таблице, расположившись на четвёртой строчке. Следующий матч «Балтики» также пройдёт на «Ростех Арене». 21 марта в Калининград приедет «Сочи», занимающий последнее место в чемпионате. Игра запланирована в 20:30 (0+).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter