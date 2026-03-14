Талалаев снова удалён: «Балтика» минимально обыграла ЦСКА (фото)

Калининградская «Балтика» минимально обыграла ЦСКА в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги. Игра закончилась массовой потасовкой в самом конце компенсированного времени, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Всё решил гол Брайана Хиля на 63-й минуте. В конце игры судья показал вторую жёлтую карточку Андрею Талалаеву за пинок мяча на ауте армейцев. Игрок ЦСКА в ответ толкнул тренера балтийцев, после чего началась массовая потасовка на поле. Менеджер москвичей Фабио Челлестини покинул пределы своей технической зоны и тоже получил за это наказание. Игру приостановили в общей сложности на четыре минуты: потасовка перенеслась в подтрибунное помещение, куда ушли Талалаев и Челлестини. Отметим, что тренера ЦСКА арбитр Кирилл Левников также удалил.



Таким образом, Талалаев получил красную карточку во второй своей игре в Премьер-лиге подряд. Напомним, что тот же Левников удалил тренера «Балтики» в матче со «Спартаком», из-за чего калининградской командой три игры подряд руководил Юрий Нагайцев.



По итогам 21-го матча в РПЛ балтийцы набрали 39 очков и обошли армейцев в турнирной таблице, расположившись на четвёртой строчке. Следующий матч «Балтики» также пройдёт на «Ростех Арене». 21 марта в Калининград приедет «Сочи», занимающий последнее место в чемпионате. Игра запланирована в 20:30 (0+).

