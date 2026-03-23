Глава «Союза фотохудожников» Александр Матвеев: «Мы оживляем архивы»

Александр Матвеев — известный калининградский фотохудожник, фокусирующийся в своих работах на городских и природных ландшафтах, а также исследовании того, как жители нашей области относятся к своей физической и социальной среде. В течение 15 лет он совмещал работу в региональных СМИ с сотрудничеством с местным музеями, занятием творчеством, участвовал во многих престижных выставках. В частности, был участником Первой триеннале российского современного искусства в категории «Верность месту» в музее «Гараж» (Москва). В октябре 2025 года Александр, которому на тот момент исполнилось 40 лет, возглавил Калининградскую региональную общественную организацию «Союз фотохудожников». В интервью «Новому Калининграду» он рассказал, в какую сторону будет двигаться организация, в чем специфика местной калининградской фотографии и почему важно изучать опыт мастеров советского времени.

— Как долго существует местный Союз фотохудожников?

— С 1998 года. Тогда он был зарегистрирован как общественная организация.

— С какой целью он создавался? В чём состояла его задача?

— Это было объединение профессиональных авторов, которые имеют свой индивидуальный взгляд на этот мир, свои мысли, свой особый творческий почерк.

— Что мешало этим, как можно предположить, самодостаточным людям заниматься творчество в одиночку? Зачем им потребовалось объединяться в Союз?

— На самом деле, скажем так, это отголоски советской системы, где практически все представители творческих профессий имели свои объединения: Союз журналистов, Союз писателей, Союз художников, Союз фотографов и так далее. Советский Союз распался в 1991-м, а в 1998-м появляется калининградский Союз фотохудожников. Времени прошло не так много, мир существовал еще по старым, советским, правилам. Стоит отметить, что в в Калининграде фотоклуб существовал еще с 50-х годов, потом он ушел в историю, и ту пустоту, которая образовалась, заполнил новый Союз фотохудожников.

— Почему у тебя возникло желание стать его членом?

— Я начал заниматься фотографией достаточно рано, в 2002 году, и у меня, как у всех, наверное, были и есть какие-то ориентиры. Я видел заслуженных людей, мэтров, которые активно участвуют в выставках, которые делают замечательные снимки, у которых есть свои студии, свои мастерские. И, конечно, мне хотелось стать одним из них, быть причастным к чему-то большому, серьезному и очень важному. Но что я мог предложить Союзу, кроме своей молодой энергии, своего индивидуального авторского взгляда, который у меня уже тогда начал формироваться? Цифровая фотография тогда только начала развиваться, делала первые шаги, все занимались аналоговой фотографией — снимали на пленку, проявляли, печатали. Я жил тогда в Колосовке. В свободное время бродил с пленочным фотоаппаратом по колосовским лесам и полям, снимал какие-то мистические сюжеты, и у меня формировалась коллекция. Первую попытку вступить в Союз я предпринял в 2007 году. Для этого у меня должно быть какое-то количество выставок. То есть выставка — это некое мерило, своего рода засечка. Если ты участвуешь в выставках, значит, ты интересен каким-то культурным институциям, каким-то музеям. У меня уже было несколько коллективных выставок, я решил сделать свою, индивидуальную. Это было что-то вроде вступительного экзамена в Союз. Организована эта выставка была в мастерской Юрия Борисовича Павлова на улице Тельмана. Я представил выставку черно-белых фотографий, туманных таких... Рядом с Колосовкой есть так называемое озеро Щучье. И вот я снял это озеро, снял дубы, которые из воды торчат. Получилось, на мой взгляд, неплохо. Мне сказали, что как бы, ну, все хорошо, но надо еще поработать.

— Ты был согласен с такой оценкой?

— Мне было обидно, но что делать? Я же не мог спорить с этими мастодонтами фотографии. И потом через какое-то время — наверное, через год или через два, я сделал выставку на улице Уральской, в мастерской Саши Любина. Называлась она «36 кадров». На этот раз мэтры — Станислав Покровский, Дмитрий Вышемирский, Николай Марков, Юрий Селиверстов — остались довольны. Сказали: «Все хорошо, ты вступаешь в наш Союз».

— Как после этого изменилось твоя жизнь?

— Особо никак. Просто я стал причастен к сообществу профессионалов. Когда у тебя рядом есть живые примеры, ты как бы начинаешь развиваться, расти, как попавшее в плодородную почву семя.

— Но ты ведь параллельно занятиям творчеством работал в газете. Что это был за опыт?

— Да, я 15 лет проработал в «Стране Калининград». Газета дает ежедневную практику, у тебя всегда камера в руках, ты всегда на задании. На самом деле в редакциях работали многие известные фотографы — и Николай Федорович Марков, и Олег Павлович Максимов, и Станислав Емельянович Покровский, и Дмитрий Витальевич Вышемирский. Все прошли через репортерскую школу. Работая в газете, ты учишься разговаривать с людьми, тебе несложно начать беседу с любым посторонним человеком. Опыт, который я получил в редакции, бесценен.

— Но есть ведь и другая сторона работы в редакции...

— Конечно. Когда ты работаешь достаточно долго, ты сталкиваешься с тем, что все из года в год повторяется. Сначала Новый год, уборка улиц от снега, потом палы травы, затем 8 Марта, цветы и так далее. Это сковывает, мешает развиваться. Сложно в этой парадигме находиться, потому что есть ощущение, что ты уже это делал. Ты словно ходишь по кругу. И тут нужно решать как быть дальше. Можно остаться в редакции и искать в обыденности что-то новое, интересное, что-то такое, чего ты раньше не замечал. Это сложно, но, в принципе, рабочий вариант. А можно сделать шаг в неизвестность. Я в 2021 году его сделал и не пожалел, потому что получил невероятную свободу действий. За неё иногда приходится платить отсутствием финансовой стабильности, но оно того стоит! Когда есть работа — надо зарабатывать деньги, когда её особо нет — можно заняться искусством.

— В прошлом году ты возглавил Союз фотохудожников. Как так получилось?

— В калининградской фотографии я человек не новый, меня многие знают, к моменту выборов руководителя Союза я успел поработать со всеми городскими музеями, сформировать авторский взгляд, свой особый почерк. Поэтому я принял решения выставить свою кандидатуру, и за меня проголосовало большинство. Для меня это некая эстафета, которую я перенял у Анны Карпенко. А если копнуть глубже, то и у тех, кто формировал это профессиональное объединение — Юрия Селивёрстова, Николая Маркова, Стаса Покровского, Дмитрия Вышемирского, Юрия Павлова.

— С момента выборов прошло полгода. Что изменилось в Союзе фотохудожников с твоим приходом на место руководителя?

— На данном этапе мы возродили традицию ежегодной выставки членов Союза, который, по моему глубочайшему убеждению, должен быть объединением практикующих авторов высокого уровня. И этот уровень нужно подтверждать каждый год. Также мы решили проводить встречи с фотографами. Была, например, прекрасная встреча с Геннадием Филипповичем. На 27 марта намечена встреча с новым автором, который вступил в Союз в прошлом году, Максом Хлызовым. Напомню, что этот год объявлен годом единства народов России. И мы придумали цикл встреч в Закхаймских воротах, когда представители разных народностей будут представлять свою культуру. Макс Хлызов много ездил по Якутии, изучал быт народов Севера. Во время творческой встречи он покажет свои снимки. Кроме того, выступит национальный якутский танцевальный коллектив. Думаю, будет интересно. Также намечена встреча с еще одним новым членом нашего Союза — Юрием Чернышевым. Вообще он путешественник. Ездит по стране и миру на велосипеде, не так давно был в Дагестане и привез массу очень интересных снимков оттуда. Также хотелось пригласить какой-нибудь фольклорный коллектив из этой республики. Это мероприятие будет проведено в рамках цикла «Мультикультурный край» . Всего планируем провести кололо десяти встреч такого плана.

— На что живет Союз фотохудожников? Какие у него доходы, помимо членских взносов?



— Взносы у нас символические — полторы тысячи в год, и понятно, что функционировать Союз на эти деньги не может. Спасают Закхаймские ворота, которые находятся у нас в аренде. Мы проводим там разного рода мероприятия, большинство из которых, кстати, бесплатно. Мы активно сотрудничаем с городскими музеями, которые имеют бюджеты на реализацию выставочных проектов. Мы вместе предлагаем кураторскую идею, наполняем выставки смыслами, работаем над их реализацией.





— Закхаймские ворота — объект культурного наследия федерального значения. Быть его арендатором — это удача или тяжелый крест?

— Если рассматривать Закхаймские ворота как выставочное пространство, как галерею, это очень сложное место. Потому что все, что попадает на красный кирпич, в нём и растворяется визуально. Искусство нужно экспонировать в белом кубе. Это классика. Потому-то во всех галереях белые стены и акцентное освещение. Поэтому всякий раз приходится изобретать какие-то экспозиционные решения. Сейчас думаем над тем, как сделать новые выставочные стенды, есть идея установить фальшпанели. Трудность в том, что мы не имеем права сверлить стены. Запрещено! Это ведь охраняемый объект. Но что-нибудь обязательно придумаем ... Куда более серьезной проблемой является ремонт кровли, который давно назрел, но тут один проект будет стоить сумасшедших денег. Как бы то ни было, плюсов для нас в Закхаймских воротах гораздо больше, чем минусов. Это прекрасный памятник архитектуры, который стоит в историческом районе Закхайм, имеющем очень большой туристический потенциал. И если у меня был бы выбор — переехать в какое-нибудь современное здание с большим залом где-нибудь, например, на Сельме или остаться в «Воротах», я бы выбрал, конечно, «Ворота».

— В 2017 году Закхаймске ворота у вас могли отнять...

— Вообще, «Союз фотохудожников» обосновался в Закхаймских воротах в 2013 году благодаря Юрию Селивёртстову. В дальнейшим к нему присоединились независимые кураторы — Дмитрий Селин, Евгений Макархин, Егор Лучшев и другие. В итоге в городе образовалось популярное в городе арт-пространство. В 2015 году Юрий трагически погиб, управление «Воротами» взяла на себя группа кураторов, которая тесно взаимодействовала с новым руководителем «Союза фотохудожников» Ольгой Юрициной. На каком-то этапе значительно выросла стоимость аренды. Сумма оказалась неподъемной, арт-пространство на некоторое время пришлось закрыть. Велись активные переговоры с арендодателем — Калининградским центром стандартизации и метрологии (ЦСМ), неравнодушные люди собирали деньги. За то, чтобы мы остались в Закхаймских воротах, выступали многие известные в культурной среде города люди. Однако все шло к тому, что в воротах откроется «Музей марципана». Но, как говорится, пронесло. К руководству «Союза» пришли Анна Карпенко и её заместитель Андрей Иванов, которые шаг за шагом выправили ситуацию. В декабре 2017 года в пустовавшие в течение трех месяцев в ворота вновь въехали фотохудожники. Новым руководство провело огромную работу. Удалось получить несколько президентских грантов, на эти деньги было закуплено новое современное оборудование, проведена модернизация. Помогли и местные власти, которые поспособствовали переводу Закхаймских ворот из федеральной собственности в областную.

— Кто сейчас является вашим арендодателям и как складываются с ним отношения?

— Арендодателем является дочерняя структура регионального министерства по культуре и туризму — Государственное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ». Отношения у нас нормальные, рабочие. Проблема в том, что договор в 2017 году составлен таким образом, что все обременения ложатся на общественную организацию. В том числе и капитальный ремонт мы должны делать. А это просто нереально, у нас нет таких денег. Осенью мы переделали кровлю на пристройке, которая не является объектом культурного наследия. Теперь, как я уже говорил, думаем, как починить крышу над основным зданием. Она совсем плоха, прям как решето. Это хорошо видно, если посмотреть на ворота с сверху — на Яндекс или на Google-картах. Сейчас мы в контакте со Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Надеемся, что совместными усилиями мы сможем найти выход из сложившейся ситуации. Возможно, будем подаваться на какой-нибудь подходящий грант...

— Скажи, пожалуйста, существует ли калининградская школа фотографии?

— Думаю, да. Не так давно мы,в Союзе смогли сформулировать основные направления калининградской фотографической школы. Пришли к выводу, что у местных авторов, которые работали здесь с послевоенного времени до сегодняшнего дня, в той или иной степени преобладают темы моря, руин, границы. Также многие калининградские фотографы активно работают с архивами предшественников. В частности, в Областном историко-художественном музее планируется посвященная 80-летию Калининградской области выставка фотографий из удивительного архива Семена Анискова. Это первый переселенец, родной дед известного фотографа Саши Любина. Семен Анисков — талантливый, самобытный, хотя и непрофессиональный фотограф. Саша Любин совершенно случайно нашел его негативы на чердаке и был поражен мастерством деда. Думаю, посетители выставки тоже будут приятно удивлены.

— Что еще готовите к 80-летию области?

— Также в Историко-художественном музее готовится выставка Станислава Емельяновича Покровского, приуроченная как к 80-летию региона, так и к юбилею фотографа, которому 13 ноября тоже исполнится 80 лет. Покровский один из тех мастеров, которые составляли летопись этой земли. Мы видим на его фотографиях, как менялся Калининград и область, видим, как появлялись хорошо известные нам здания, видим объекты, которые, к сожалению, не дожили до наших дней. А главное — видим людей, которые жили в то, скажем прямо, непростое время. В работах Покровского много лирики, много, скажем так, поэзии. Но при этом совсем нет пафоса. Он видит и показывает нам прекрасное в простых вещах, в быте. На одном из фото, например, у него на фоне руин замка Рагнит сушится белье. Этот прием делает величественные, немного враждебные руины более земными и теплыми. Он как бы приближает их к человеку. То есть снимки Покровского — не просто какая-то фиксация события, это полноценное художественное произведение, сильное высказывание. Еще один наш проект, приуроченный к 80-летию области, называется «Живой архив». Здесь мы за основу берём совершенно уникальные кадры Николая Фёдоровича Маркова, которые он делал в 70-80-е годы на камеру «Киев». Важно подчеркнуть, что это цветные фото, сделанные на слайдовую пленку. Мы часто воспринимаем архивную фотографию как чёрно-белую, а здесь именно цвет. Мы видим цвет того времени. Перед нами молодой Калининград 70-х годов, когда градоначальником был Виктор Денисов, очень много сделавший для преображения областного центра. Тогда уже было мало руин, город активно строился, являя образцы очень интересного советского модернизма. В этом смысле фотографии Николая Федоровича — настоящие документы эпохи. На выставке снимки Маркова разместятся по периметру зала. А в центре будут стоять столы с авторскими архивами семи современных фотографов Калининграда. Такими образом, мы попытаемся связать архивы разных авторов из разных эпох.

— Что насчет личных творческих планов?

— Я тоже готовлю проект к 80-летию области. Это работа по мотивам архива фотографа Валерия Лозового, снявшего серию прекрасных фотографий о рыбаках из Славского района. Проект называется «Рыбацкая деревня на краю земли». Совершенно потрясающие снимки сделал Валерий Лозовой. Показаны трудовые будни первых переселенцев, которые ловят рыбу в заливе так же, как это делали до них немцы. Да и лодки еще используют немецкие. То есть получается, что территория, земля, по сути, диктует образ жизни. Определяет роль занятий переселенцев. Кстати, Лозовой снял Генриха Децскайта — человека удивительной судьбы. Этнический курш, он избежал депортации, видимо, прикинувшись литовцем, продолжил жить где родился и занимался тем, чем занимался раньше — то есть ловил рыбу. Работал в колхозе «Рыбак Балтики», ушел на пенсию бригадиром... Что касается меня, то я, снимая в тех же местах, что и Лозовой, стараюсь показать, что связь времен не прервалась. Люди там по-прежнему уходят в залив, ставят сети и ловушки для рыбы. Словом, живут своей обычной рыбацкой жизнью. Кстати, о ловушках. Они сегодня совершенно такие же, как на снимках Лозового. Только раньше при их изготовлении использовали еловый лапник, а сейчас — полимерную арматуру. Я хочу использовать эти ловушки для инсталляции на своей выставке. Если их подвесить под потолком Закхаймских ворот, то получится, что зрители как бы попадают в ловушку визуального ряда... В целом моя задача состояла, конечно, не том, чтобы копировать Лозового. Это не нужно, да и невозможно. Он снимал в другое время, в другую эпоху. Трудовой энтузиазм, которым просто светятся люди на его снимках, невозможно передать сегодня. Невозможно его симулировать. Да и смысл? Я просто хотел оживить старые снимки, дать голос людям, которые на них изображены. Ну и, конечно, рассказать, о том, как живут их потомки, их последователи. Хочется показать , что архивы — это не просто лежащий на полках мертвый груз, это материал для рефлексий. Архивы помогают лучше понять современность и в конечном итоге — самих себя.

— Давай представим молодого калининградского фотографа, который творчески подходит к своей работе, делает прекрасные снимки, собрал неплохой портфель для выставки. Есть смысл ему вступать в ваш Союз?

— Задача увеличить количество членов Союза не стоит. Но мы не против вступления новых интересных практикующих авторов. Главное для нас не количество, а качество. Сейчас в организации состоит 20 человек. Что касается «вступать – не вступать», каждый здесь решает сам. Но я думаю, это позволит ему быть в повестке, быть, так сказать, на передовом рубеже калининградской фотографии. Мне очень хочется, чтобы Союз стал максимально актуальной, максимально честной, максимально встроенной в культурную жизнь области институцией. Я мечтаю о том, чтобы мы жили по принципам современного искусства, чтобы брались за самые важные, самые интересные темы, которые действительно волнуют людей. И кто знает, может, через много-много лет к нашим снимкам будут обращаться фотографы будущего, изучать их, как мы сейчас изучаем работы Анискова, Покровского, Маркова, Лозового и так далее. Возможно, на современную эпоху, такую непростую, но вместе с тем такую интересную, они будут смотреть нашими глазами.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова, Максим Хлызов, архив Калининградского «Союза фотохудожников».