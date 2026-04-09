Пасха, День рождения Музея Мирового океана и рок-н-ролл: афиша на выходные

Калининградцев и гостей региона в ближайшие выходные ждёт насыщенная программа: в городе отметят Пасху, День космонавтики, День рождения Музея Мирового океана и Всемирный день рок-н-ролла, проведут акцию «10 000 шагов к жизни», а также устроят концерты, лекции и выставки. Болельщики смогут поддержать «Балтику» в домашнем матче, а любители музыки — выбрать между органными вечерами, рок-шоу и фестивалями. Подробнее о событиях предстоящих выходных — в «Афише Нового Калининграда».

10 апреля

В арт-пространстве «Ворота» в пятницу в рамках выставки «Невидимый соавтор природы» пройдёт лекция «Сады и парки Калининграда: ускользающая красота...» (16+). Встречу проведёт географ Лариса Станченко, которая расскажет о садово-парковом искусстве. «Поговорим о том, как отсутствие связи между административными, градостроительными и экологическими подходами приводит к упадку парков. Вспомним, какими они были, и посмотрим, что сохранилось до наших дней», — говорится в анонсе. Лекция начнётся в 19:00. Вход свободный по регистрации.

В парке «Южный» проведут Всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни» (16+), приуроченную ко Всемирному дню здоровья. Участникам предложат пройти маршрут здоровья протяженностью восемь километров. В программе акции запланированы разминка, работа площадки «Попробуй себя в ГТО», мастер-класс по скандинавской ходьбе, а также экспресс-обследование. Посетители смогут проверить уровень глюкозы в крови и артериальное давление, пройти пульсоксиметрию и динамометрию. Принять участие в акции приглашают всех желающих. Мероприятие состоится с 15:00 до 17:00.

«Музыка радости и света» прозвучит в Кафедральном соборе (6+). Наталья Летюк исполнит редкие произведения органистов европейских соборов. В программе: Т. Дюбуа, Г. Ф. Гендель, A. Калейс, O. Латри, Н. Хаким. Концерт начнётся в 19:00

Трибьют-шоу Metallica в сопровождении Калининградского симфонического оркестра представят в «Янтарь-холле» (12+). «Metallica S&M Tribute with a Symphony Orchestra трепетно воссоздают классические аранжировки Кэймена и мощное звучание Metallica. В сет-листе хиты из легендарного концерта и дополнительные хиты, без которых невозможно представить творчество группы: Fade to Black, Unforgiven, Seek & Destroy и другие. Русские музыканты, известные своим мастерством во всём мире, придали шоу особую силу и глубину, подняв культовую „S&M“ на новый уровень звучания», — рассказывают организаторы. Начало — в 19:00.

Фестиваль «Склад музыки FEST ‘04-26» запланирован в клубе «Склад» (16+). Гостей ждут выступления местных артистов и «атмосфера живого музыкального праздника». Начало — в 18:00, вход свободный.

В баре Morrison появится группа «Четыре», которая исполнит хиты классического и альтернативного рока (18+). Концерт начнётся в 20:00.





11 апреля

В Калининградском историко-художественном музее в рамках просветительского фестиваля «80 историй о главном», посвященного 80-летию региона, пройдёт лекция «Мост, который соединяет времена. Двухъярусный мост: прошлое, настоящее и будущее» (12+). Общественный деятель и исследователь мозаик Евгений Мосиенко расскажет об одном из самых узнаваемых символов Калининграда, п том, почему он был построен в два яруса и сколько времени требовал поворот механизма. Начало — в 15:00. Посещение бесплатное по регистрации.

Концерт содружества калининградских исполнителей «Музыкальное Общество» состоится в «Воротах» (16+). «Вечер построен на принципе миниатюры. Мы покажем, как в малой форме — короткой пьесе или камерном ансамбле — может заключаться не меньшая глубина, чем в симфонии», — рассказывают организаторы. В программе: произведения Клаудио Монтеверди, Бела Барток, Армена Вартаняна. Начало — в 18:00.

В арт-пространстве «Сигнал» откроют выставку «Уличные фракталы» мультидисциплинарной художницы Янины Шульги (12+). «Как часто привычные улицы превращаются для нас в невидимый фон? Для автора городская рутина стала отправной точкой в иную реальность. Каждый день, проходя по одним и тем же улицам, невольно начинаешь собирать в голове комбинации из городских деталей. Так мозг превращает знакомые маршруты во фракталы. То, что кажется рутиной, на самом деле — начало невероятного урбанистического путешествия», — пишут в анонсе. Начало — в 16:00. Вход свободный.

Программа «Невесомость», посвящённая Дню космонавтики, запланирована в Музее янтаря (6+). Юные посетители и их родители познакомятся с историей развития отечественной космонавтики, узнают о недавно открытых космических объектах и о жизни космонавтов на орбите, а также смогут почувствовать себя космическими инженерами, создав из бумаги модель ракеты «Восток». Начало — в 14:00.

В Калининградской областной филармонии состоится концерт-открытие конкурса, посвящённого 120-летию Дмитрия Шостаковича (12+). В концерте примут участие заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, народный артист РФ Виктор Бобков и Роман Иванов, члены жюри конкурса, в том числе народный артист Беларуси, солист Белорусской государственной филармонии Игорь Оловников (орган, фортепиано) и заслуженный артист РФ Владимир Слободян (фортепиано). Начало — в 17:00.

На «Ростех Арене» «Балтика» встретится с нижегородской командой «Пари НН» (0+). Игра запланирована на 18:30. После 23 туров калининградцы набрали 43 очка и закрепились на четвёртой строчке в турнирной таблице.

В «Бастионе» 11 апреля состоится вечер живой музыки с группой «ФамилиаS» (18+). «Искренние авторские песни и зажигательные хиты русского рока — настоящий музыкальный праздник в преддверии Всемирного дня рок-н-ролла. Атмосфера живого звука и тёплое общение с музыкантами — идеальный план для субботнего вечера в компании друзей. А чтобы все без ограничений могли подпевать, танцевать и заряжаться атмосферой — вход делаем свободный», — приглашают организаторы. Начало — в 20:00.

В караоке-баре «Квартирник» появится группа «другиЕноты» (18+). Коллектив исполнит каверы и мэшапы. Концерт начнётся в 20:30.





12 апреля

Музей Мирового океана в воскресенье отметит своё 36-летие. «В этот день для посетителей будут работать все объекты музея. Отправляетесь к морю — добро пожаловать в Морской выставочный центр в Светлогорск, где представлена крупная этнографическая коллекция «Люди моря». Узнать о быте смотрителей маяка и полюбоваться пейзажами Куршского залива можно на Старом маяке в посёлке Заливино. А если не планируете уезжать далеко от центра города — узнайте о его истории в Королевских и Фридрихсбургских воротах. И, конечно, исторические суда на музейной набережной всегда ждут вас, — говорится в анонсе. 12 апреля в 20:00 начнется концерт вокально-инструментального ансамбля «Виват!», после которого можно полюбоваться уже ставшим популярным световым шоу вращения «Планеты Океан» под завораживающую музыку Вангелиса.

В «Понарте» в воскресенье проведут Пасхальный базар (0+). В программе: «Великий торг» праздничным товаром, изделиями ручной работы и сувенирами, выступления калининградских музыкантов, народные гулянья, хороводы, забавы и семейные развлечения, спортивные состязания, творческие мастер-классы и благотворительная лотерея. Мероприятия пройдут с 11:00 до 18:00.

В Кафедральном соборе в «светлый день Пасхи лесенку в небо для всех желающих и способных проложит Тарас Багинец», который на органе сыграет произведения Баха, Дюпре, Франка и других композиторов (6+). Концерт запланирован на 18:00.

В «Янтарь-холле» состоится показ фильма «Гарри Поттер и Философский камень» в сопровождении симфонического оркестра из 28 инструментов (12+). В программе — 58 музыкальных композиций, которые будут сыграны под руководством дирижёра Алексея Смирнова. Начало — в 19:00.

В «Бастионе» отметят Всемирный день рок-н-ролла (18+). «На сцене Бастиона группы с живым звуком, авторским материалом и знакомыми хитами: „Остров Канта“, „Эхо Теней“, „Криптография“, Ignoring Pulse, Snow In Hell, Attachment/ Никакой сценической мишуры, только честная музыка и настоящий рок-н-ролл!» — обещают в анонсе. Начало — в 18:00, вход свободный.

Органный концерт «Гимн Солнцу и звёздам», приуроченный к Дню космонавтики, представят в филармонии (6+). «Это авторская программа лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк, где каждое произведение уносит в мир космической реальности, рассказывает о звездах, планетах и невероятном мире далеких галактик. В исполнении величественного органа музыка гениальных романтиков нескольких столетий: Баха, Титлуза, Вьерна, Далье, Циммера всегда завораживает своей непостижимой красотой», — приглашают организаторы. Начало — в 17:00.





Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»