День селёдки, матч Локомотива, КВН: афиша Калининграда на выходные

Калининград в предстоящие выходные предложит горожанам и туристам насыщенную программу: от гастрономического праздника — Дня селёдки на набережной Музея Мирового океана — до спортивных событий, включая матч «Локомотива» в полуфинале Кубка России. Любителей юмора ждут игры КВН, а поклонников музыки — концерты от классики и органа до рока и рэпа. В афише также лекции, фестиваль, музейные программы и выступления артистов из разных городов. Подробнее о событиях предстоящих выходных — в «Афише Нового Калининграда».



17 апреля

В «Воротах» в пятницу в рамках выставки «Невидимый соавтор природы» пройдёт лекция об учёном и дендрологе Галине Кученевой, которая приехала в Калининградскую область в 1949 году (16+). «В своей подвижнической деятельности она соединила довоенное зелёное наследие с послевоенным восстановлением и передала свои знания и опыт дальше в XXI век, воспитав целое поколение специалистов, для которых изучение и охрана природы стали делом жизни», — рассказывают в анонсе. Начало — в 19:00, вход свободный по регистрации.

В Музее янтаря запланирована лекция научного сотрудника музея Леонида Ефремова «Образование Калининградской области. Её заселение и становление янтарной отрасли» (6+). Посетителей «ждёт захватывающее путешествие в прошлое и увлекательные истории послевоенной жизни Калининградской области и Янтарного». Лекция начнётся в 16:00.

Концерт «Симфоническая пятница» проведут в Кафедральном соборе (6+). Заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии Екатерина Мечетина вместе с Калининградским симфоническим оркестром под управлением Михаила Кирхгоффа представят произведения С.В.Рахманинова. Начало — в 19:00.

В рамках проведения VIII Балтийского культурного форума на сцене «Янтарь-холла» выступят артисты Брянской областной филармонии — ансамбль народной музыки «Ватага» с программой «Песни русской рати» (6+). В программе концерта будут представлены рекрутские, солдатские баллады, песни современных авторов, народные и авторские песни. Начало — в 19:00.

В «Лондоне» в пятницу с программой «Женский рок» появится команда «Газеты Пишут» (18+). Кроме концерта, гостей ждут диджей-сет от команды «Газеты Пишут», «Битва хоров» и дискотека на всю ночь. Начало — в 21:00.





18 апреля

В филармонии в субботу состоится концерт «Музыкальная сборная России» (6+). Оркестр филармонии и солисты Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреаты международных конкурсов исполнят произведения Мусоргского, Чайковского, Рахманинова и Глазунова. Начало — в 18:00.

В Кафедральном соборе органистка Юлия Лотова и трубач Ильяс Невретдинов «представят золотой век музыки» (6+). В программе: М.-А. Шарпантье, Дж. Тартини, Г. Пëрселл, Л.Н. Клерамбо, Л. Моцарт, И.С. Бах, И. Пахельбель. Концерт начнётся в 18:00.

В Калининградском историко-художественном музее представят концерт «Советский джаз» (6+). «В исполнении виртуозного ансамбля под управлением Станислава Матковского вы услышите знаменитые пьесы, ставшие классикой отечественного джаза. Узнаваемые интонации и неповторимый шарм советской эстрады в атмосфере музея», — приглашают организаторы. Начало — в 15:00.

Фестиваль «Гербарий Фест» проведут в арт-пространстве «Ворота» (16+). В 11:00 запланировано выступление геоэколога, педагога Марии Кохановской «Сад весной глазами художников и учёных», посвященное разным аспектам постижения сада — от фенологии и биоэкологии до агротехники и почвоведения. В 12:00 — мастер-класс «Ботанический атлас: тюльпан» (иллюстрация в смешанной технике — акварель + цветные карандаши). Вход на фестиваль свободный по регистрации.

На Набережной исторического флота у Музея Мирового океана в субботу проведут День селёдки (0+). В программе: концерт с участием творческих коллективов, мастер-классы, интерактивные занятия, эксклюзивные экскурсии и гастрономическая презентация рыбных блюд различных народов России — от олюторской селёдки с берегов Камчатки до корюшки Янтарного края. На территории музея будут работать три площадки — концертная, спортивная и дискуссионная, где гостей ждут лекции ученых-океанологов о селедке, ее разновидностях. Мероприятия пройдут с 10:00 до 18:00. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

В ДС «Янтарный» состоится полуфинал Кубка России 2026 памяти Гиви Ахвледиани — «Локомотив» встретится с петербургской «Корабелкой» (0+). Матч стартует в 19:00.

Группа «Четыре» в «Бастионе» сыграет хиты мирового рока (16+). «Только лучшие хиты мирового рока в живом исполнении группы „Четыре“ ! Любимые хиты музыкантов, которые точно знаете и вы — творчество Nirvana, Metallica, AC/DC, Roxette, Marilyn Manson, the Cranberries, Tina Turner, Linkin Park, Guns N’ Roses, Black Sabbath, Deep Purple, The White Stripes, Bon Jovi, Joan Osborne, the Cardigans, Depeche Mode, Survivor и многих других!» — обещают в анонсе. Начало — в 20:00.

Лучшие мировые хиты прозвучат и в «Лондоне», где с концертом появится группа «Магия» (18+). Программа начнётся в 21:00.

В клубе «Ялта» выступит российский рэпер Bushido Zho (16+). «Это будет не просто концерт, а настоящее путешествие по вселенной артиста, полное эмоций и энергии. Ваши любимые треки и новый материал — в уникальном концертном шоу. Приходи, будет громко!» — приглашают организаторы. Начало — в 20:00.





19 апреля

На сцене филармонии в воскресенье с музыкально-поэтическим представлением «Роман с романсом» появится заслуженная артистка России Алика Смехова (12+). Артистка выступит в сопровождении гитариста-виртуоза, лауреата всероссийских и международных конкурсов Романа Зорькина. «Программа представляет собой исповедь в романсе, музыкально-поэтическое путешествие, живое и трогательное действо, наполненное настоящими чувствами и красотой слова», — говорится в анонсе. Начало — в 18:00.

Песни из советских кинофильмов прозвучат в Калининградском историко-художественном музее (12+). Солист ансамбля песни и пляски дважды Краснознамённого Балтийского флота, лауреат всероссийских и международных конкурсов Владимир Гудожников устроит «музыкальное путешествие по страницам отечественного кинематографа». Выступление начнётся в 16:00.

В театре эстрады «Янтарь-холл» состоится ⅛ финала лиги МС КВН «Запад России» 2026 (12+). В первой игре 19-го сезона гостей «ждут 10 команд, которые включаются в юмористическую битву за титул чемпиона». Игра начнётся в 18:00.

В «Лондоне» пройдёт сольный концерт стендап-комика Самвела Гиновяна (18+). Начало — в 20:00.

Свой день рождения в «Бастионе» отметит группа «На случай астероида» (16+). «Мы очень хотим, чтобы этот вечер стал незабываемым для всех нас. Приходите за своими любимыми песнями, хорошим настроением и друзьями. Будет громко, душевно и именно так, как вы любите», — приглашают в анонсе. Начало — в 18:00.

В «Ялте» выступит команда Wildways (18+). «Wildways — российская рок-группа с невероятной энергетикой, заслужившая репутацию „самой дикой банды страны“. Она была создана в 2009 году в Брянске на почве любви к андеграунду. И теперь без Wildways не обходится ни один уважающий себя российский музыкальный фестиваль!» — рассказывают организаторы. Концерт начнётся в 20:00.





Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»