Афиша Калининграда: фестивали, День мёда, рок на пирсе

В ближайшие выходные жителей и гостей области ждёт насыщенная культурная программа. В регионе пройдут музыкальные фестивали, концерты Ирины Круг, группы «Кватро» и трибьют-шоу, на Куршской косе отметят День мёда, а любителей классики пригласят на концерт в рамках фестиваля «Бахослужение». В традиционной «Афише Нового Калининграда» рассказываем, куда можно сходить 17–19 июля.

17 июля

В парке «Юность» 17-19 июля проведут фестиваль современной музыки «Эйва» (6+). На сцене: Swanky Tunes, 8MiRACLE, Alexey Union, Andrew Krapp, RUDIN, SHIKTAROV, FEEL ME, ALEX RICH, FLEEPY, VÁLERY, BOLT. Каждый день фестиваля будут проходить розыгрыш сертификатов в СПА, а также запуск фейерверка. Вход свободный по регистрации.

Ирина Круг в «Янтарь-холле» представит программу «Юбилейный концерт», в которую вошли самые известные хиты разных лет, а также новые песни (12+). Вместе с певицей на сцену выйдет её сын Александр Круг. Он исполнит композиции своего отца, Михаила Круга, и представит собственные работы.

В Калининградской областной юношеской библиотеке проведут семейный праздник «Вечёрка в Маяковке» (6+). «Вместе мы создадим большой живой круг, наполненный теплом, смехом и дружеским общением. Познакомимся с традиционными русскими парно-бытовыми танцами — они простые, веселые и разучиваются буквально за минуту! Поиграем в старинные народные игры, которые увлекут и детей, и взрослых», — приглашают организаторы. Начало — в 16:00.

В «Резиденции королей» состоится сольный концерт исполнителя ICEGERGERT (16+). В программе — известные хиты и новые песни. Начало запланировано на 20:00.

В исполнении команды «Газеты Пишут» в пабе «Лондон» прозвучат «блокбастеры» русского рока (18+). Гостей ждут рок-фотозона и специальный фотосет, «Битва хоров», а также эксклюзивный диджей-сет от команды. Начало — в 21:00.





18 июля

В «Бастионе» состоится трибьют-шоу «Арии» в исполнении Васи Меркьюри и Black Bulls (16+). «Вас ждет грандиозное двухчасовое шоу, наполненное драйвом, огненной энергетикой и любимыми хитами легендарной группы», — обещают в анонсе. Концерт начнётся в 21:00.

В клубе «Склад» пройдет пятый фестиваль KOENIG SYNTH FEST, посвященный темной и альтернативной электронной музыке (18+). На сцену выйдут представители синтвейва, EBM, индастриала и экспериментальной сцены. Концерт начнётся в 16:00.

В речном клубе «Пирс» проведут фестиваль «Rock Im Pirs» (18+). Прозвучат хиты групп Rammstein, Thirty Seconds To Mars, Red Hot Chili Peppers, Three Days Grace, The Offspring и Nickelback. Начало — в 16:00.

В национальном парке «Куршская коса» состоится ежегодный День мёда (0+). Праздник пройдет с 12:00 до 15:00 на территории визит-центра «Музейный комплекс» на 14,7-м километре косы. Организаторы подготовили народные гулянья, ярмарку мастеров, выступления фольклорных коллективов, дегустации и традиционную мёдокачку. Вход на мероприятие свободный. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

В Мамоново отметят День города (0+). В программе — спортивные соревнования, выставки, мастер-классы, гастрономический фестиваль «День мамоновской ухи», концерт творческих коллективов, выступления кавер-групп и театра огня. Хедлайнером праздника станет Анна Семенович, а завершатся торжества фейерверком и дискотекой. Подробнее о программе праздника читайте по ссылке.

В Янтарном пройдет большой праздник (0+), посвященный Дню основания Калининградского янтарного комбината, 80-летию Калининградской области и Дню города. На территории Приморского карьера с 11:00 до 23:00 будут работать творческие мастер-классы, интерактивные площадки, детские зоны и пройдет праздничный концерт. Хедлайнером вечера станет исполнитель NILETTO. Вход на все мероприятия свободный.





19 июля

Программу «Истинный итальянец» представит в «Янтарь-холле» группа «Кватро» (6+). «Концерт перенесет зрителей в атмосферу солнечной Италии: от утонченной классики — Nessun dorma из оперы Пуччини, Caruso Лучо Даллы, неаполитанской песни O sole mio, Con te partirò и Love in Portofino из репертуара АндреаБочелли — до самых любимых итальянских шлягеров Тото Кутуньо и Адриано Челентано — L’Italiano, Soli, Amore no», — рассказывают в анонсе. Начало — в 19:00.

В «Бастионе» пройдёт концерт памяти Михаила Горшенева (16+). «День, когда мы собираемся, чтобы отдать дань уважения человеку, чье творчество стало целой эпохой. Эта дата отзывается в сердце каждого панка и того, кто ценит неповторимый мир „Короля и Шута“», — пишут организаторы. Вход свободный, начало — в 19:00.

В Калининградской областной филармонии в рамках международного фестиваля «Бахослужение» пройдет концерт «Два гения. Бах и Вивальди» (6+). В программе — произведения двух композиторов эпохи барокко в исполнении Камерного оркестра филармонии, молодежного камерного хора «Кириллица», солистов и органистов. Со сцены прозвучат Токката и фуга ре минор и Концерт для клавира Иоганна Себастьяна Баха, а также кантата «Глория» Антонио Вивальди.

Фото из архива «Нового Калининграда»